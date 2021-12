HSBC smanjuje kreditiranje termalnog uglja za 50% do 2030.

LONDON – Vodeći evropski korporativni bankar u Aziji, HSBC, izložio je danas svoju dugo očekivanu politiku finansiranja termalnog uglja navodeći da očekuje da svi njegovi klijenti imaju plan za izlazak iz ovog fosilnog goriva do kraja 2023. godine.

Ugalj je sporan energent za vlade širom Azije koje žele da se oslobode tog jeftinog i široko korišćenog izvora energije s intenzivnom emisijom ugljen-dioksida, kako bi pomogle da se ispune globalne obaveze smanjenja emisija u borbi protiv klimatskih promena.

HSBC će smanjiti kreditnu izloženost prema termalnom uglju za najmanje 25 posto do 2025. i za 50 procenata do 2030, mada bi klijenti koji nisu iz EU ili iz zemalja Organizacije za evropsku saradnju i razvoj (OECD) mogli biti finansirani do globalnog postupnog izlaska iz uglja 2040, rekla je Rojtersu šefica za održivost u toj banci.

Povodom obećanja da neće finansirati nove termoelektrane na ugalj ili rudnike termalnog uglja, iz HSBC-a su naveli da će na taj način pomoći da se postepeno ukine korišćenje uglja u skladu sa naučnim preporukama vezanim za klimatske promene i da će se politiku banke revidirati svake godine.

„Moramo da se direktno uhvatimo u koštac s nekim teškim pitanjima. Ugalj je jedan od velikih problema. On učestvuje sa 25 odsto u globalnim emisijama gasova sa efektom staklene bašte“, rekla je Selin Hervajer, direktorka za održivost u HSBC grupi.

Prema njenim rečima, „nije dovoljno imati samo politiku zabrane novog uglja“, već pažnja mora da se usmeri na hitno povlačenje iz uglja u skladu sa naučnim rokovima.

Kao jedna od najvećih evropskih banaka s velikom izloženošću u ovoj industriji na tržištima u razvoju u Aziji i drugim delovima sveta, HSBC je suočena s pritiskom investitora i ekoloških aktivista da smanji kreditiranje onih koji koriste ugalj, najprljaviji energent među fosilnim gorivima.

(Tanjug)

