Iako cene stanova rastu, 82 odsto stanova se proda za keš

BEOGRAD – U Beogradu je velika potražnja za stanovima, sve što se izgradi odmah se i proda, a trenutno se traži 100.000 kvadrata stambenog prostora više nego što se nudi.

Na prezentaciji o stanju na tržištu nekretnina u Srbiji i jugoistočnoj Evropi konsultantske kuće CBRE, rečeno je da je tokom prošle godine prosečna cena stanova bila 1.190 evra po kvadratnom metru u starogradnji i 2.050 evra po kvadratu u novogradnji, što je, kažu, poskupljenje za sedam odsto u odnosu na 2017.

Prema rečima predstavnice CBRE-a Slađane Popović, iako cene stanova u poslednjih nekoliko godina rastu, većina građana ih kupuje pre završetka izgradnje, a čak 82 odsto stambenih jedinica prodaje se za keš.

Kaže da je najveći broj stanova kupljen na Novom Beogradu, Voždovcu, Vračaru i Čukarici, a da su najskuplji stanovi na Vračaru, Starom gradu i Savskom vencu.

Tokom prvih deset meseci 2018. u Beogradu su izdate građevinske dozvole za više od 700.000 metara kvadratnog prostora različitnih kategorija, među kojima je planirana izgradnja oko 2.000 novih stanova.

Kada je reč o poslovnom prostoru, u Beogradu trenutno ima 485.000 kvadratnih metara poslovnog prostora A klase, srpska prestonica dobija novih 60.000 kvadratnih metara kancelarija u 2019, dok će se do kraja 2020. taj broj popeti na 140.000 kvadratnih metara.

Popović je predstavljajući rezultate tržišta nekretnina rekla da je u Beogradu slaba raspoloživost slobodnih kancelarija koja je trenutno ispod četiri odsto, ali da će najavljenih 140.000 kvadratnih metara povećati raspoloživost slobodnog poslovnog prostora blizu 10 odsto.

Navodi da je prosečna cena mesečne rente u prethodnoj godini bila između 15,5 i 16,5 metara kvadratnih, uz ocenu da će se ta cena zadržati i tokom 2019. godine.

U CBRE-u prognoziraju da će pad cena zakupa poslovnog prostora do pet odsto biti 2020. godine, jer je Beograd, ističu, trenutno od suseda skuplji po zakupu poslovnog prostora.

Govoreći o tržištu maloprodaje, Popović kaže da u Srbiji ima 730.000 kvadratnih metara maloprodajnog prostora, od čega je 350.000 u Beogradu.

Navodi da to nije dovoljno, a to potvrđuju podaci koji pokazuju da trenutno nema slobodnog prostora u maloprodaji i da su zbog toga cene zakupa i do 40 odsto veće od pojedinih gradova u regionu.

Popović ističe da se cene kreću između 27 i 29 evra po metru kvadratnom mesečno, a da se smanjenje kirije očekuje 2020. godine i da će tada iznositi oko 22 evra po metru kvadratnom.

Površina tržnih centara „zapadnog tipa“ u Beogradu je 150.000 kvadrata, a do 2020. godina očekuje se dodatnih 171.000 kvadrata, među kojima će biti galerija Beograda na vodi, tržni centar u Učiteljskom naselju i Ada mol.

Predstavnik konsultantske kuće za nekretnine CBRE Uroš Grujić ocenjuje da je 2018. bila izuzetno dobra godina što se tiče nekretnina u Srbiji, ali i u jugoistočnoj Evropi.

„Posle kriznog perioda koji je počeo 2008. i 2009. godine, kada smo imali veliku stagnaciju sve do 2014. godine, sada je izgradnja aktivna, novi zakupci dolaze, institucionalni investitori su spremni da ulažu u kapital. Jedna pozitivna godina i imamo slične predikcije i za ovu godinu“, kaže Grujić.

Prema njegovim rečima, u našoj zemlji ulažu pođednako i domaći i strani investitori, navodi da je primećeno širenje pojedinih domaćih firmi, ali i da raste broj kako postojećih, tako i novih stranih investitora.

Upitan da li će se potencijalna ekonomska kriza 2020. godine, o kojoj govore pojedini ekonomisti, ili manji rast BDP-a koji se prognozira 2019. u odnosu na 2018. godinu, odraziti na izgradnju nekretnina u Srbiji, Grujić kaže da će po svim parametrima gradnja biti na istom nivou kao prošle godine.

„Mislim da na izgradnju nekretnina u Srbiji neće uticati ni ekonomska kriza ni manji BDP“, zaključio je Grujić.

(Tanjug)