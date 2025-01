Inflacija u Argentini pala na 117 odsto posle godinu dana vlasti novog predsednika

Inflacija u Argentini je 2024. godine iznosila 117,8 odsto što je spektakularan pad od 94 poena u odnosu na prethodnu godinu, čime se ponosi ultraliberalni predsednik Havijer Milei.

Porast cena u decembru (plus 2,7 odsto) koji je u utorak objavio Nacionalni institut za statistiku (Indec), iako je u blagom porastu u odnosu na novembar (plus 2,4 odsto), nastavlja snažan trend usporavanja koji traje već nekoliko meseci.

Treći uzastopan mesec je da je inflacija ispod tri odsto što je najniži nivo za tri godine u trećoj ekonomiji Latinske Amerike. Sa 117,8 odsto tokom dvanaest meseci, ta inflacija je jedna od najviših u svetu. Ali vrtoglavi indeks iz 2023. (211,4 odsto) je skoro prepolovljen.

„Za jedva 12 meseci smo razbili inflaciju“, objavio je ministar ekonomije Luis Kaputo, pozdravljajući „održano obećanje“ i „osnovu za održivi rast“ Argentine.

Za godinu dana od kada je „anarhokapitalistički“ ekonomista-panelista postao predsednik Havijer Milei koji se redovno hvali da je postigao „najveće (budžetske) prilagođavanje u istoriji čovečanstva“, povratio je budžetski bilans u svojoj patološki zaduženoj zemlji.

Ali to je uradio po cenu „šok terapije“: jaka devalvacija od 54 odsto, drastična smanjenja javne potrošnje, državnih radnih mesta i subvencija i presušivanje monetarne emisije.

Posle vrhunca inflacije u decembru 2023. (plus 25,5 odsto) usled brutalne devalvacije, inflacija je počela postepeno, ali konstantno usporavanje: plus 13,2 odsto u februaru, plus 8,8 odsto u aprilu, a od maja manje od pet odsto, a od oktobra manje od tri.

Kolateralne žrtve ove budžetske štednje: kupovna moć, zaposlenost – više od 250.000 izgubljenih radnih mesta i ekonomska aktivnost koja je zaglibila u recesiji u Argentini gde je siromaštvo dostiglo 52,9 odsto stanovništva u prvoj polovini godine.

Siromaštvo se smanjuje poslednjih meseci, kaže Vlada, navodeći osporavanu cifru od 38,9 stanovnika, dok Specijalizovana opservatorija Katoličkog univerziteta navodi nešto ispod 50 odsto, ali podseća da je šest godina praga od 33 odsto siromašnih izgledao nepremostivo.

Ostaje činjenica da su mnogi Argentinci poslednjih meseci obavljali kupovinu bez straha da će cene skakati iz meseca u mesec, kao 2022. ili posebno 2023..

Postoje i cene koje su veoma visoke, poput interneta i za to minimalna plata od oko 264 dolara nije dovoljna.

Cena gradskog prevoza, sada bez subvencija, eksplodirala je za godinu dana sa 110 na 757 pezosa, odnosno 0,10 do 0,70 dolara za kartu metroa.

Neuzdrživ, čak i trijumfalan, predsednik Milei je krajem 2024. obećao da će 2025. nastaviti „punom testerom“ u javnoj potrošnji, ovoga puta u „geološkim slojevima neopravdanih državnih organizacija i funkcija“.

Takođe je obećao oporavak privredne aktivnosti 2025. godine od pet odsto, posebno olakšan stabilizovanim pezosom. Međunarodni monetarni fond predviđa recesiju od 3,5 odsto 2024.

Milei, ubeđen u misiju protiv „globalnog socijalizma“, kako ekonomski tako i politički, bio je ojačan redovnim izrazima zadovoljstva MMF-a.

MMF je u decembru pozdravio „impresivne rezultate“ programa ekonomske stabilizacije u protekloj godini, uz „vidljivo smanjenje inflacije, budžetski suficit, poboljšanje međunarodnih (deviznih) rezervi“ i „oporavak aktivnosti i realne plata“.

(Beta)

