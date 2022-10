Institut Cerni resurs razvoja Srbije i u narednim decenijama

BEOGRAD – Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ prilagođava svoj razvoj zahtevima novog doba poštujući princip da se pomoću nauke razvijaju sopstveni kapaciteti, ali ne zaboravlja tekovine generacija stručnjaka koji su doprineli njegovom ugledu, poručeno je danas sa svečane akademije podovom 75. godina rada.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ruzić institut je nazvao draguljem u naučnom diskursu Srbije.

„I Vlada Srbije, i Ministarstvo nastaviće da rade kako na strateškim dokumentima, tako i na stvaranju uslova da naši instituti budu pre svega u funkciji razvoja naše zemlje i privrede. Da nastave putem koji je trasiran u prethodnim decenijama“, rekao je on.

Ružić je podsetio da su formirani u prethodnom periodu Fond za nauku, i Fond za inovacionu delatnost.

„Doneta su i strateška dokumenta, ali važno je da strateška dokumenta budu propraćena suštinom i supstancom, a upravo ovakvi insituti jesu taj kvalitet koji daje tu supstancu“, objasnio je Ružić.

Istakao je da se radi o priznatom i poznatom Institutu koji je bio neprocenjiv resurs za velike društvene promene koje su se dešavale tokom decenija posle Drugog svetskog rata, i da je dragoceni deo istorije nauke i tehnike ne samo našeg naroda, nego i planetarno.

„Projekti u čijoj je realizaciji učestvovao Instut su garant budućeg razvoja i države i ekonomskog procvata koji je potreban. Tehnološki razvoj neophodan je preduslov za razvoj svakog društva, pa i srpskog“, rekao je Ružić.

On je naglasio da su srž, i nukleus rada svakog instituta naučnici koji su okosnica istraživačko razvojnog potencijala.

„Institut je jedan od stubova naučnog razvoja u oblasti voda, jedan od svetlih primera usmerenosti ka razvoju naučno tehnološkog razvoja. Očekujemo od Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi ne samo da nastavi da ima to svoje mesto, da sve što je do sada učinjeno bude baštinjeno, a da nastavimo još dinamičnije krupnim koracima u budućnost“, poručio je Ružić.

Direktor Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ Dejan Divac podsetio je da su na osnovu rezultata brojnih istraživanja u institutu izgrađeni brojni hidrotehnički objekti i sistemi na ovim prostorima.

„Okolnosti su se menjale, a Institut je kontinurano i istrajno, uspešno delovao i trajao, 75 godina i u dobrim , i u najtežim okolnostima“, naglasio je on.

Dodao je da se Institut danas razvio u savremenu tržišnu kompaniju.

„Institut ima veoma široku lepezu delovanja, dominantno u razvojno istraživačkom domenu u vezi sa svim aspektima upravljanja vodama. Takođe i u praktičnoj sferi projektovanja, izgradnje i opremanja kapitalnih privrednih, energetskih i infrastrukturnih objekata i sistema“, rekao je on.

Divac je naglasio da je sve što Institut stvara u dubokoj sprezi sa razvojnim aktivnostim, i oslonjeno je na rezultate naučnih istraživanja iz različitih disciplina.

„Opredeljenje Instituta bilo je i ostalo da se pomoću nauke razvijaju sopstveni kapaciteti. To bi trebalo da u novoj vlasničkoj strukturi, sa uglednom kompanijom „Milenium tim“ kao većinskim akcionarom ubuduće još više dođe do izražaja“, poručio je on.

Divac je dodao se u Instututu trude da se u prilagođavanju trendovima novog doba, ne zaboravi tradiciju ni dela generacija stručnjaka koji su gradili ugled Instituta u svetu.

On je posebno pozdravio dvoje bivših direktora devedesetdevetogodišnjeg Lazara Jovanovića, i Jelisavetu Muškatirović, i zahvalio im na brizi i hrabrom vođenju Instituta.

Zahvalnice su dobili Srpska akademija nauka i umetnosti, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, EPS, Srbijavode, i Vlada republike Srbije.

Dekan Građevinskog Vladan Kuzmanović zahvalio je Institutu za višedecenijsku saradnju u projektima što je omogućilo obostrani razvoj, a direktor EPS-a Miroslav Tomašević istakao je zadovoljstvo što Institut postoji i svojim radom dobrinosi čitavoj državi i EPS-u.

Tokom svečanosti prikazan je i dokumentarni film o 75 godina razvoja Instituta Jaroslav Černi, a jubilej je obeležen i dvodevnim međunarodnim skupom u SANU, te monografijom.

(Tanjug)

