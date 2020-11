Institut za strateške studije predviđa pad CG od 15 do 17%

PODGORICA – Projekcije crnogorskog Instituta za strateške studije i projekcije (IS SP) pokazuju da će pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) biti na nivou od 15 do 17 odsto u 2020, što je pesimističnije od procene međunarodnih institucija, izjavila je direktorka IS SP-a Jadranka Kaluđerović.

„Bez obzira na to koje odluke ovde budemo donosili o zatvranju određenih delatnosti smatramo da će se negativni trendovi nastaviti i u narednoj godini. Ne mora da znači da će doći do daljeg pada ekonomske aktivnosti ali će svako stope ekonomske aktivnosti biti male“, rekla je Kaluđerović u Jutarnjem programu TVCG.

(Tanjug)

