Ipsred zgrade Vlade Srbije protest radnika na internetu zbog poreza

Nekoliko stotina članova Udruženja radnika na internetu večeras je u centru Beograda, ispred zgrade Vlade Srbije, protestovalo zbog toga što je Poreska uprava poslala više od 2.000 „zahteva za kontrolu“ onih koji zaradjuju tim radom.

Predsednik Udruženja Miran Pogačar izjavio je da poreska uprava, zajedno s državom, „sprovodi organizovanu, ozakonjenu pljačku radnog naroda“.

„Niko nije imao nameru da izbegava poreze, a to što se država sada setila da naplaćuje poreze šest godina unazad, to je opšta državna pljačka“, rekao je on.

Pogačar je zahtevao da počnu pregovori s nadležnim vlastima da bi se regulisalo pitanje oporezivanja radnika na internetu, i „da prestane hajka na njih“.

Dodao je da se zakoni moraju menjati, a da to što država nije sprovodila postojeće, znači da „nije bila odgovorna prema sebi“.

(Beta)

