Isporuke crnomorskog gasa Turskoj mogu biti odložene do aprila

ANKARA – Turski ministar energetike i prirodnih resursa Fatih Donmez nije isključio da početak isporuka prirodnog gasa potrošačima zemlje sa crnomorskog polja Sakarija može biti odložen do aprila, izveštava TAŠ.

To je zbog činjenice da je deo osoblja uključenog u realizaciju projekta bio sa svojim porodicama u oblastima na jugoistoku Turske, gde su se u februaru dogodili razorni zemljotresi, rekao je danas novinarima turski ministar.

„Može doći do malog odstupanja od rasporeda za početak isporuke gasa sa novog crnomorskog polja, pošto je deo osoblja uključenog u projektantske radove bio prinuđen da ostane sa svojim porodicama u zoni havarije,“ rekao je Donmez.

On je naveo da su neki od radnika već počeli da se vraćaju na posao i da će najverovatnije isporuke gasa biti pomerene za april.

Ranije su turske vlasti javile da će isporuke gasa sa nalazišta Sakarija početi krajem marta.

Prema podacima turskih vlasti, rezerve gasnih polja u Crnom moru iznose oko 540 milijardi kubnih metara.

Sakarija je najveća od njih, sa rezervama koje prelaze 400 milijardi kubnih metara.

U početnoj fazi planirano je da se proizvodi oko 10 miliona kubnih metara gasa dnevno, odnosno od 3,4 do 4 milijarde kubnih metara godišnje.

Do 2027-2028, dnevni obim proizvodnje gasa trebalo bi da bude 40 miliona kubnih metara, a godišnje količine će porasti na 15 milijardi kubnih metara, prenosi ruska agencija.

(Tanjug)

