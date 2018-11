Ističe rok za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu

Rok za plaćanje poslednje, četvrte rate ovogodišnjeg poreza na imovinu ističe 15. novembra, podsetio je Sekretarijat za javne prihode Grada Beograda.

Obveznici tog poreza su gradjani, preduzetnici i pravna lica a prikupljaju ga lokalne samouprave

Porez na imovinu plaća se u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta i četvrta do 15. novembra.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu godišnja zatezna kamata je 11 odsto, a za izbegavanje plaćanja tog poreza kazna je 5.000 dinara.

