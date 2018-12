IT startapovi predstavili ideje u prvom biznis akceleratoru

BEOGRAD – Privredna komora Srbije i kompanija EastHub LLC, SAD, pokrenuli su projekat u Srbiji “EastHub” – Prvi srpski IT biznis akcelerator u Sjedinjenim Američkim Državama, a u cilju da se srpski tehnološki startapovi osposobe za predstavljanje, na već razvijenom inostranom tržištu.

“EastHub” je prvi srpski biznis akcelerator i rešenje za startap kompanije koje do sad nisu imale mogućnost prezentovanja svojih ideja adekvatnim ljudima i na razvijenim tržištima.

Kako su Sjedinjene Američke Države vodeća zemlja u razvoju tehnologija u svetu i konstantno u potrazi za novim vizijama, u svrhu podrške domaćim startap firmama, “EastHub” je osnovao kancelarije u čak pet gradova u SAD (Majamij, Njujork, Detroit, Feniks i Rali).

Direktor sektora za međunarodne ekonomske odnose u Privrednoj komori Srbije Jelena Jovanović rekla je da je cilj da se pomogne razvoj sopstvenih softverskih proizvoda i da oni postanu globalni.

“Naš inženjeri u svetu su prepoznati i rade u istraživačkim centrima najvećih svetskih korporacija, rade na razvoju tuđih projekata, a cilj je da sada podstaknemo razvoj sopstvenih ideja i rešenja i da oni postanu globalni”, rekla je Jovanović.

Za današnji sastanak u PKS prijavilo se oko 100 ljudi, koji će predstaviti svoje ideje i način na koji misle da svoj proizvod predstave na svetskom tržištu.

Kako je rekla, ideja je da se izabere pet kompanija za koje će biti organizovana obuka od dve nedelje I da se potom predstave investitorima.

Kako kaže, prijavili su se ljudi iz cele Srbije i važno je da se čuju njihove ideje i šta je to što mladi ljudi žele da rade.

Kako je dodala Jovanović, tim ljudi će biti zadužen da sarađuje sa njima, a u cilju da im se pomogne u nalaženju potencijalnih investitora.

Izvršni direktor Easthub LLC Vuk Živković rekao je da će biti izabrane najbolje ideje do 10. januaara, a za današnji skup prijavljena su rešenja iz različitih oblasti.

U PKS je danas predstavljen poslovni akcelarator, kao i mogućnosti za učestvovanje zaintresovanih.

Svi imaju priliku da predstave svoj proizvod i ideju, a planirano je da se pre finalnog izbora pet najboljih srpskih startap kompanija, realizuju još dva sastanka do 10. januara 2019. godine.

Nakon toga će biti saopšteno koje kompanije su odabrane za učestvovanje u „EastHub“ poslovnom akceleratoru, rečeno je na skupu u PKS.

Kako je rečeno, one startap kompanije, koje ovaj put ne budu odabrane, imaju pravo da ponovo konkurišu za tri meseca, jer je ideja da se akcelerator održava kvartalno.

Kompanijama će biti plaćene avio karte, kancelarijski prostor, mentoring, ali i stručni program. Namera jeste da se srpski tehnološki startapovi osposobe za predstavljanje, na već razvijenom tržištu.

Besplatan dvonedeljni stručni program u SAD obezbeđuje kompletnu logističku asistenciju neophodnu za razvoj, podrazumevajući: obuke, radionice i mentorstvo, konekcije sa vodećim ljudima iz prodaje/marketinga, pripremljene kancelarije u SAD, kao i susrete i dogovore sa potencijalnim investitorima iz SAD.

Akcenat obuke će biti postavljen i na segment upravljanja firme: kroz “sistem” prodaje akcije firme, vrstama i plasmanu akcija, organizovanje skupštine akcionara, ali i zadržavanju kontrole nad kompanijom. Učesnici će se pripremti kako da predstave i što bolje rangiraju svoj proizvod.

Tokom dvonedeljog inkubatora u SAD, Majami, “EastHub” će obezbediti istaknute i svetski priznate ličnosti iz obasti marketinga, koji će praktičnim savetima objasniti koje su strategije za rast najbolje, koji su to najkorisniji marketing i prodajni kanali, ali i ono što je poslednjih meseci imperativ u IT industriji – kako da proizvodi budu maksimalno cyber sigurni.

“EastHub” će selektovanim kompanijama pružiti mogućnost da konkurišu kod najvećih investicionih fondova, ali i kompletnu obuku i trening na koji način najefikasnije predstavitisopstvene ideje investitoru.

Za samo apliciranje je obavezno da je prototip tehnološki razrađen, to jest da je takozvani MVP lansiran, funkcionalan i dokazan u praksi, da beleži već neke trendove, rezultate ili klijente.

Proces izbora kompanija će se obaviti putem direktnih prezentacija u Privrednoj Komori Srbije (pitćing), a u žiriju će biti preduzetnici, investitori i stručna lica iz PKS.

Apliciranje za program će biti organizovano preko sajta www.easthub.co .

(Tanjug)