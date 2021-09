Izgradnja 1200 kilometara autoputa znači razvoj privrede

BEOGRAD – Više od 1200 kolometara auto-puteva se projektuje i gradi trenutno u Srbiji, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i dodao da su putevi i infrastruktura preduslov za razvoj ekonomije, dolazak investitora i rast plata.

Ministar navodi da broj vozila koja su prošla od početka juna do kraja avgusta auto-putevima u Srbiji iznosi čak 19,5 miliona, što je 34 odsto više u odnosu na isti period lani te dodao da je za vozače najvažniji kvalitetni putevi sa pratećom infrastrukturom i bezbednost.

Gostujući na RTS-u Momirović ističe da se pored koridora gradi još gotovo 17.000 kilometara magistralnih i regionalnih puteva, ali i onih lokalni koji povezuju sela sa većim gradovima te predstavljaju uslov za ostanak mladih na selu.

Kada je reč o novim projektima, ministar kaže da se u Srbiji sprovodi više važnih infrastrukturnih projekata od kojih su neki brze saobraćajnice i auto-putevi.

„Zamislite Moravski koridor – od Kruševca do Čačka, zamislite samo koja je to perspektiva za Trstenik, Vrnjačku Banju, Ćićevac, Kraljevo. Svi će dobiti jedan novi komfor u brzini da dođu do većih centar. Ali nije to suština, mi to radimo da bismo podigli ekonomiju i da bi plate dodatno porasle“, ističe Momirović.

Takođe on je izjavio da je izgradnji auto-puta od Niša, preko Prištine, do Drača važna investicija te da je ona inicijativa predsednika Aleksandra Vučića i politike Otvorenog Balkana.

„Mi krećemo početkom novembra da radimo prvu deonicu od Niša do Pločnika, a generalno taj auto-put je dosta zahtevan, jer je 77 kilometara je od Niša do Merdara i jako puno mostova i tunela“, kaže Momirović.

Objasnjava da Srbija sarađuje sa evropskim partnerima koji imaju jako komplikovane procedure pa se zato se , kako kaže, „to pomalo razvlači“, ali da očekuje da će se od novembra krenuti ofanzivno u radove te da će u narednih par godina Srbija imati izgrađen auto-put od Niša do Prištine, Gračanice.

„Taj deo Srbije žudi za investicijama. Tu su i Toplica, Kuršumlija, Merošina. Taj kraj žudi za ovakvim investicijama i zato mi moramo da dovedemo nove investitore. Tamo je ekonomija presečena, ovo će ih otvoriti“, objašnjava Momirović.

Najavio je da će do 2023. biti završeno 90 odsto auto-puteva.

Kada je reč o legalizaciji ministar je rekao da se taj proces mora ubrzati i da oko dva miliona ljudi čeka da se to pitanje reši i podsetio na zakon iz 2015. koji je uprostio procedure i drastično ubrzao proces ozakonjenja.

„Do sada je urađeno oko 25 odsto posla – doneto je do sada malo manje od 300.000 rešenja. Ostalo je još malo manje od dva miliona. Korona je dodatno usporila radove. Mi smo dodatno angažovali 850 ljudi na tim poslovima, to je dodatno ubrzalo proces ali mi smo i dalje daleko od roka koji je zakon proklomovao da završimo eksproprijaciju 2023“, navodi Momirović.

Srbija je na putu, kaže Momirović, da nađe neka rešenja koja će dodatno ubrzati taj proces, jer „ne može zemlja decenijama da se bavi legalizacijom“.

„Moramo još aktivnije da se pozabavimo tim problemom, da ga rešimo i zatvorimo. To je ono ka čemu stremimo i radimo ozbiljno na zakonskom rešenju koje će dovesti do toga“, poručio Momirović.

(Tanjug)

