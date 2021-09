Izmenama Zakona o zaštiti potrošača do većih prava potrošača

BEOGRAD – Predsednik pokreta za zaštitu potrošača Petar Bogosavljević povodom rasprave o izmenama Zakona o zaštiti potrošača koja je u toku u Skupštini, kaže da je vrednost rasprave i izmene tog zakona u tome što će ,kako navodi, uticati na bolju primenu postojećih zakonskih rešenja.

Bogosavljević je za TV Tanjug rekao da je najveća novina kada je reč o izmenama Zakona o potrošačima to što je tom zakonu priključen deo odredaba koje se odnose na zaštitu korisnika turističkih usluga.

Na pitanje da li misli da će izmene Zakona o zaštiti potrošača dovesti do toga da se stvari u praksi poboljšaju, Bogosavljević kaže da smatra da će one dovesti do pozitivnih promena, ali da neće doprineti onoliko koliko bi doprinela odgovarajuća potrošačka politika koju kreira i sprovodi Vlada.

„Objektivno gledano mi imamo velike otpore prema primeni Zakona o zaštiti potrošača po smernicama UN i sa regulativom Eu na koju se poziva i predlagač ovog zakona, jer je obaveza da se izvrši usklađivanje, ali suština je da postoje različiti otpori iz različitih interesa“, rekao je Bogosavljević.

Prema njegovim rečima najvažnije je da se donesu izmene zakona koje bi načelno trebalo da poboljšaju status potrošača, ali da se odmah posle toga krene u rad ka adekvatnoj primeni.

Komentarišući to što trgovci odbijaju da prihvate reklamaciju kupca jer proizvod nema originalnu ambalažu, Bogosavljević kaže da će se usvajanjem izmena zakona to promeniti, iako ističe da je oduvek u zakonu postojala odredba da ambalaža ne može da bude uslov za ostvarivanje prava na reklamaciju, ali da je problem u neadekvatnoj primeni zakona.

„Dobar deo trgovaca je primenjivao ovu odredbu i nije uslovljavao da se vrati ambalaža prilikom ostvarivanja prava na zamenu proizvoda koji je neispravan, posebno u prvih šest meseci kada je očito da se radi o fabričkoj greški“, navodi on.

Istakao je da potrošači nisu dovoljno upoznati sa tim da fiskalni račun nije više uslov za ostvarivanje prava na reklamaciju, a kako kaže, to se posebno odnosi na zakonsku odredbu da bi potrošac trebalo da napravi fotokopiju fiskalnog računa da bi mogao posle dve ili tri godine da dokaže da je kupuo određeni proizvod.

„Vi trgovca treba da obavestite kada ste kupili proizvod, a on u svojoj dokumentaciji u elektronskoj formi može brzo da dođe do tog podatka, dokaz postoji i potrošač ne treba da izgubi više vremana na to, a ako ne može da dođe do dogovora, postoji i sudski spor“, objasnjava Bogosavljević.

(Tanjug)

