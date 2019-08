Jandeks povećava svoju flotu autonomnih vozila na 1.000

MOSKVA – Moskovska IT kompanija Jandeks razmatra da u naredne dve godine svoju flotu autonomnih vozila poveća na 1.000 komada, kako bi ubrzala testiranje nove tehnologije.

Jandeks se nada da će do kraja ove godine početi sa testiranjem više od 100 svojih autonomnih vozila na putevima. Kompanija već ima vozni park od 90 vozila, od kojih je 35 testirano na moskovskim putevima uz prisustvo inženjera iz Jandeksa, prenosi agencija Rojters.

„Planiramo dodatno povećanje voznog parka, na do čak 1.000 automobila. Prvih hiljadu automobila možemo proizvesti prilično brzo, u roku od jedne i po do dve godine. To je potrebno kako bismo brzo proverili promene u algoritmima koje izrađujemo“, rekao je šef Jandeksovog odeljenja autonomnih vozila Dmitrij Poliščuk.

U istraživanju koje je u januaru objavila HSBC banka navodi se da je Jandeksov softver za autonomnu vožnju u rangu sa svetskim liderima u toj tehnološkoj sferi, te da je sustigao Guglov „Waymo“.

Jandeks nije obelodanio koliko je uložio u tehnologiju autonomnih vozila, ali Poliščuk navodi da svaki automobil košta 6,5 miliona rubalja (oko 98.000 dolara). Prototip je koštao 9,5 miliona rubalja.

(Tanjug)