Javni poziv za gradnju zgrade na stanici „Prokop“

BEOGRAD – Republička direkcija za imovinu objavila je javni poziv za gradnju zgrade žzeleznicke stanice „Beograd Centar“, kao i parkinga i pratećih komercijalnih sadržaja.

Država će uložiti zemljište i omogućiti gradnju na već izgradenim objektima i parcelama u vlasništvu Srbije, a potencijalni partneri mogu dati svoje idejno rešenje i za zgradu železnicke stanice sa parking mestima neophodnim za nesmetano i funkcionisanje zgrade železničke stanice u skladu sa urbanističkim parametrima i statičkim ograničenjima.

Nadležna tela i organi će proceniti da li je moguće i potrebno, po tom idejnom rešenju menjati postojeći Urbanistički projekat.

Cilj Republike Srbije je da se izgradi predmetni kompleks, kako bi se dobila

funkcionalna celina u gradskom jezgru, ističe se u javnom pozivu.

Ponuda se može dostaviti na pisarnicu Direkcije, Kralja Milana br. 16, Beograd, i to do 30. avgusta do 15.30 casova.

Otvaranje prispelih ponuda izvršiće se komisijski, a nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

Uslov za izbor najpovoljnijeg ponuđača je pozitivno ocenjena studija opravdanosti iz člana 114. Zakona o planiranju i izgradnji.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponudaca je visina ponudenih ulaganja i vreme završetka radova.

Obaveza potencijalnog partnera je da prvo pristupi izgradnji objekata javne namene ili da izgradnji objekata javne namene pristupi istovremeno sa izgradnjom drugih planiranih sadržaja.

Javni poziv je dostupan na sajtu Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije www.rdi.gov.rs, u delu Oglasi.

