Jutarnji: Kinezi će tražiti još 60 mln € za Pelješki mos

ZAGREB – Radovi na Pelješkom mostu i pristupnom putu napreduju prema planu i saobraćaj preko mosta bi trebalo da krene u martu sledeće godine, ali se šest meseci pre završetka radova pojavio problem oko završnog finansijskog računa, piše Jutarnji list.

Naime, izvođači radova su usmenim putem najavili Hrvatskim cestama, kao investitoru, zahteve za isplatu dodatnih troškova, navodi list u današnjem tekstu.

Dodatne finansijske zahteve su za sada najavili kineska kompanija CRBC i austrijski Strabag. Grčki Avaks se još nije oglasio, ali se, prema oceni lista, i od njega očekuju potraživanja za dodatnim finansijskim sredstavima.

Prema informacijama Jutarnjeg, dodatni finansijski zahtevi su se već popeli na oko 500 miliona kuna (oko 67 miliona evra), a tačni iznosi će biti poznati kad stignu službeni pismeni zahtevi.

Dnevnik dodaje da ima saznanja da su predstavnici kineske kompanije CRBC, koji se nalaze na gradilištu mosta i hrvatski konsultanti koji rade za njih, napravili preliminarnu računicu o dodatnim troškovima prema kojoj bi Hrvatske ceste trebalo da im doplate još oko 450 miliona kuna (60 milione evra), što je za 20 posto više od ukupne vrednosti ugovora.

U te dodatne troškove, između ostalog, uračunato je povećanje cena čelika, uticaj pandemije, povećanje cena radne snage, ali i veće cene avionskih karata za kineske radnike koji se vraćaju kući. Kineskoj kompaniji je zbog pandemije već odobreno produženje roka završetka radova za šest meseci, pa se dodatni finansijski zahtevi zbog pandemije smatraju neosnovanim, navodi Jutarnji.

Ovaj iznos, koji je za sada samo usmeno saopšten, izazvao je u Hrvatskim cestama i Ministarstvu saobraćaja pravu konsternaciju i ljutnju jer se smatra da je račun prenaduvan i neopravdan, te se tumači kao želja pojedinaca da u poslednjem trenutku, uoči završetka radova, naplate dodatni novac koji im ne pripada, donosi Jutarnji list.

Portal indeks prenosi da je ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Oleg Butković izjavio da vlada ne očekuje značajniju promenu ugovorene cene Pelješkog mosta i pristupnih puteva.

Na pitanje da li je tačno da most poskupljuje za 500 miliona kuna zbog rasta cena građevinskog materijala, kako je objavio Jutarnji, Butković je odgovorio da je jutros video taj članak, ali da u Ministarstvo i Hrvatske ceste nisu stigle nikakve službene informacije te da je cena ugovorena pre poskupljenja građevinskog materijala.

„Činjenica je da je to problem o kojem će vlada doneti određene odluke zbog povećanja cena materijala, čelika, itd. Došlo je do poremećaja na tržištu, ali što se tiče samog Pelješkog mosta, ono što znam, most je ugovoren davno pre tog poskupljenja, tako da nikakve velike iznose u ovom trenutku ne očekujemo ni na mostu ni na pristupnim cestama“, rekao je on.

Objasnio je da će, prema vladinom zaključku, naručilac posla sa izvođačem radova analizirati kada je došlo do povećanja cena i onda će se, shodno javnoj nabavci, videti hoće li se neke stavke priznati ili ne, i da li će se platiti više, ali ne više od 10 posto.

(Tanjug)

