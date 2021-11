Jutros nove komplikacija u BUG, normalizacija u toku dana

BEOGRAD – Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da Srbija još uvek nema redovno sanbdevanje gasom zbog novih komplikacija u Bugarskoj i da očekuje da će se snabdevanje normalizovati do kraja radnog dana, kao i da Srbijagas preduzima sve što je neophodno da obezbedi dovoljne količine tog energenta.

„Trebalo je sve da bude rešeno jutros, ali je došlo do novih komplikacija sa bugarske strane. U komunikaciji smo na bugarskim ministarstvom i sa bugarskom kompanijom, naamo se i verujemo da bi to rebalo da bude rešeno do kraja radnog dana“, rekla je ministarka Mihajlović.

Dodala je da Srbijagas postupa po kriznim planovima i nabalja dodatne količine gasa.

„Spreman je za sve što može da da bude u toku dana, ali ja verujem da ćemo mi vrlo brzo i mati dovoljne količine gasa“, dodala je ministraka energetike.

Dodala je da će u narednih nekoliko dana predložiti da Srbija, Mađarska, Bugarska i BiH imaju zajendički krizni plan za bilo koju buduću situaciju koja može da se desi.

„Moramo zajedno da ga napravimo. I druga važna stvar, Srbija mora da radi na proširenju svog skladišta da ima strateške rezerve gasa. Ako ćemo da imamo strateške rezerve nafte i naftnih derivata, moramo da imamo strateške rezevre gasa. One moraju da izinose preko 300 miliona kubnih metara. To će Srbija u narendih godinu, godinu i po dana sigurano uraditi i biti spremna za svaku potencijalnu buduću krizu“, naglasila je Mihajlovićeva.

Podsetila je da je u Bugarskoj došlo do havarije na starom gasovodu prema Rumuniji koji je priključen na bugarski gasni prsten.

(Tanjug)

