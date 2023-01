Kalemegdan, Hram Svetog Save i Skadarlija najprivlačniji turistima

BEOGRAD – Među najposećenijim i najprivlačnijim lokacijama za turiste koji dolaze u Beograd ističu se Kalemegdan, Hram Svetog Save i Skadarlija, rekla je za Tanjug licencirani turistički vodič Bojana Šestović iz Udruženja turističkih vodiča Srbije.

Kalemegdan je, kaže, centralna lokacija u Beogradu i ne može je zaobići nijedan turista.

„Ovo je jedan kompleks gde posetioci na jednom mestu mogu da vide više stvari, posete muzeje, vide spomenike i da čuju istoriju“, rekla je Šestovićeva.

Prema njenim rečima, retko koji grad može da se pohvali time da praktično u centru grada ima i veliko ratno ostrvo, i da je na ušću dve velike evropske reke.

Tako, dodaje, oni turiste koji dođu u Beograd, individualno ili grupno, uvek upućuju na Kalemegdan.

Druga najpopularnija lokacija koju turisti posećuju je, kaže,, Hram Svetog Save, koji ima važnu i duhovnu i turističku funkciju.

„Turisti svih veroispovesti i nacija potpuno su impresionirani kako pozicijom, tako i čitavom pričom koja se vezuje za izgradnju ovakve svetinje. Ona samim tim dobija na značaju ne samo u verskom već i na tom svetovnom delu, tako da je Hram turistička atrakcija iako ima vrlo važnu duhovnu funkciju“, rekla je Šestović.

Pitanja koja turisti najčećše postavljaju kada se tu nađu su vezana za ikonografiju i ličnosti iz naše istorije.

„Čitav jedan ciklus vezan za našu duhovnost i tradiciju može se ispričati upravo u Hramu“, navela je ona.

Nakon celodnevnog obilaska grada, turisti žele da se odmore, ručaju ili večeraju, a tada se, kaže Šestovićeva, upućuju u Skadarliju, gde na jednom mestu imaju i barove i restorane.

Skadarlijske kafane, ističe, trude se očuvaju tradiciju sa obrocima i tipičnom starogradskom muziokom.

Kao važno je istakla da turisti vole srpsku kuhinju ali i provod, i ono što jedino imaju kao primedbu, je to da su porcije obilne ali, uprkos tome, sve što se naruči, to se i pojede. To je, kaže, jer im je lepi i interesantno.

(Tanjug)

