Kaličanin-Stojanović nova clanica IO NLB Komercijane banke

BEOGRAD – Stručnjak u oblasti IT menadzmeta i bankarskoj industriji, Bojana Kaličanin-Stojanović, postavljena je, uz potvrdu Narodne banke Srbije, za članicu Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke za operativne poslove.

Kao profesionalac sa više od dvadeset godina iskustva na ključnim pozicijama u IT menadžmentu, upravljanju projektima i procesima u bankarskoj industriji, Bojana Kaličanin-Stojanović u Izvršni odbor NLB Komercijalne banke dolazi iz centrale NLB Grupe u Sloveniji i sa funkcije generalnog menadžera za IT razvoj, kao i zamenika CIO (Ćief Information Officer) Grupe, saopštili su iz NLB Komercijalne banke.

Sa izuzetnom dokazanom sposobnošću kreiranja, vođenja i implementacije ključnih i kompleksnih projekata, poput reorganizacije, restruktuiranja i transformacije, Bojana Kaličanin-Stojanović je svoju profesionalnu ekspertizu najpre gradila u IT menadžmentu, a zatim je i proširila na glavne segmente bankarskih procesa, proizvoda i usluga.

„U periodu od 2014. do 2020. godine obavljala je funkciju izvršnog direktora Sektora poslovne tehnologije i organizacije u NLB Banci Beograd, dok je od 2006. do 2014. godine bila na različitim ključnim pozicijama u IT i organizaciji nekadašnje Hipo alpe Adria banke“, navodi se u saopštenju.

Kao regionalni ekspert za sprovođenje i upravljanje promenama, kao i za definisanje i sprovođenje strategije digitalizacije poslovanja, Bojana Kaličanin-Stojanović iza sebe ima brojne uspešne projekte – kako na lokalnom, tako i na grupnom nivou.

Među njima je i nekoliko projekata zamene i konsolidacije Core sistema, uvođenje DWH i različitih sistema izveštavanja i upravljanja podacima, implementacija digitalnih kanala i platnih sistema, kao i različitih CRM alata i koncepata, unapređenje kreditnih procesa i implementacija odgovarajućih platformi, integracija banaka, kao i osnivanje grupnog Centra kompetenci za IT.

Kaličanin je diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, nakon čega je nastavila da nadgrađuje svoje znanje učešćem na različitim programima i edukacijama iz domena liderstva, rukovođenja, upravljanja projektima i IT-a, među kojima su i Harvard Busineš Sćool i Leadership development program – IEDC Bled Sćool of Management.

(Tanjug)

