Kandić:Potrošači u onlajn trgovini zaštićeniji od drugih

BEOGRAD – E-trgovina u Srbiji je lane doživela pravu ekspanziju o čemu svedoče podaci da je na taj način obavljeno čak 14 miliona transakcija, što je dvostruko više nego godinu dana ranije, kao i da je je vrednost tih transakcija 33 milijarde, dok je 2019. bila 17 milijardi.

Ovo je na otvaranju jučerašnjeg sajma potrošača, održanog povodom Svetskog dana prava potrošača, a koji je posvećen upravo elektronskoj trgovini, izjavio državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Uroš Kandić.

On je ukazao i da su kod nas potrošači u onlajn trgovini čak i bolje zakonski zaštićeni od potrošača u tradicionalnoj kupovini.

„Malo ljudi zna da onlajn kupac ima pravo da u roku od 14 dana od kupovine, proizvod vrati prodavcu bez bilo kakve obaveze da ga izveštava zbog čega to čini. Dovoljno je samo da mu se obrati i da se to evidentira kod prodavca i da on mora da vrati novac kupcu“, naveo je Kandić.

Dodao je da to ne važi kod nekih posebnih situacija kao što je kupovina hrane, proizvoda koji su namenjeni baš za osobu koja ih je poručila i medicinskih i drugih proizvoda koji su nakon otvaranja neupotrebljivi.

Kandić je istakao da se radi i na razvoju drugih oblika trgovine, čemu u prilog svedoče podaci da je lane tradicionalna trgovina u Srbiji zabeležila rast od četiri odsto.

To, ocenio je, odličan rezultat, naročito imajući u vidu da je bilo zaključavanja zbog pandemije.

Dodao je da će resorno ministarstvo nastaviti da štiti prava potrošaca, prateći evropske standarde i najavio donošenje novih zakonskih rešenja u ovoj oblasti.

„Pripremamo izmene Zakona o zaštiti prava potrošača koje će ići pre svega u pravcu davanja veće nadležnosti tržišnoj inspekciji i to kroz mogućnost da ona izdaje prekršajne naloge. Ona to sada ne može a po usvajanju zakona će moći za više od 30 vrsta prekršaja koje trgovci budu činili“, rekao je Uroš Kandić.

Radiće se i na rešenjima za vansudske sporove, a biće povećana i vrednost kupljene robe koja će moći da ide na medijaciju.

Kandić je ukazao da je od donošenja Zakona o zaštiti prava potrošaca 2014. godine urađeno mnogo, što pokazuju i podaci da je ranije godišnje podnošeno samo oko 2000 prijava potrošača a sada je taj broj veći i za deset puta.

Petnaesti mart je kao Svetski dan prava potrošača ustanovljen odlukom Ujedinjenih nacija 1983. godine koja je inspirisana govorom američkog predsednika Džona Kenedija od 15. marta ali 1962. godine.

On je tada u američkom Kongresu naveo četiri osnovna prava potrošača a to su pravo na bezbednost, da potrošač bude informisan, pravo na izbor kao i pravo da potrošač bude saslušan.

(Tanjug)

