Karneks šampion kvaliteta 88. novosadskog poljoprivrednog sajma

Kompanija Karners (Carnex), deo MK grupe, nagradjena je Velikim šampionskim peharom za vrhunski kvalitet i širok asortiman proizvoda na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, osvojivši osam Velikih zlatnih medalja, 27 zlatnih i srebrnih medalja i pet ocena Šampiona kvaliteta, saopšteno je danas.

„Titula šampiona kvaliteta je za nas posebno značajna, jer je to još jedna važna potvrda da uspešno sledimo našu misiju, a to je da potrošačima uvek pružamo visokokvalitetne proizvode. Takodje, to je i potvrda da poštujemo i čuvamo tradiciju dobro poznatog kvaliteta brenda koji postoji više od 60 godina, na šta smo ponosni“, izjavila je izvršna direktorka Industrije mesa Karneks Tamara Penjić na dodeli nagrada na Večeri šampiona u Novom Sadu.

Ocene Šampion kvaliteta dobilo je pet grupa Karneksovih proizvoda: „specijal šunka“ sa dodatom vodom, u grupi konzerve mesa u komadima, „vege humus namaz od leblebije sa ajvarom“, u grupi veganski proizvodi, „govedji gulaš“, u grupi gotovih jela, „delikates viršla“ u grupi fino usitnjene barene kobasice, a „jetrena pašteta“, u grupi jetrene kobasice i paštete.

Osim ovih nagrada, osam Karneksovih proizvoda nagradjeno je Velikom zlatnom medaljom – „pasulj sa slaninom“, „govedji gulaš“, „grašak sa svinjskim mesom“, „delikates viršla“, „bavarska kobasica“, „jetrena pašteta“, „vege humus namaz od leblebije sa ajvarom“ i „specijal šunka sa dodatom vodom“.

Zlatnu medalju osvojio je 21 Karneksov proizvod, a šest je nagradjeno Srebrnom medaljom.

(Beta)

