Kavčić: Obrazovanje je razvojni zadatak broj 1

BEOGRAD – Obrazovanje treba da postane razvojni zadatak broj jedan za Srbiju da bi stvorila kadrove i gradila privredu na sopstvenoj pameti, ocenjuje Aleksandar Kavčić, profesor na američkom Karnegi Melon univerzitetu i upozorava da stranci mogu da „spakuju svoje fabrike“ i da ih presele na neko drugo mesto.

„Ljudski resursi su najvažniji. Zato treba početi od obrazovanja. Rad u prosveti treba da se vrati na pijedestal….Obrazovanje je za Srbiju veoma bitno, jer mi nemamo dovoljno kadrova ni da preuzmemo nečiju, čak i zastarelu, tehnologiju da nam neko ponudi“, ocenjuje Kavčić.

Ističe da je bitno da razvijemo snažnu domaću privredu, jake institucije, pouzdan pravosudni sistem, ali ne tako da iskopiramo nečiji model poslovanja ili obrazovanja, poput dualnog, prema kojem ima rezerve, jer smatra da se tako deca školuju da rade jednostavne, manuelne poslove.

„Svakom detetu treba omogućiti da dostigne svoj maksimum potencijala. Ako je to pritiskivanje dugmića – neće mu pobeći, biće ‘pritiskivač dugmića'“, kaže Kavčić u intervjuu za Magazin biznis.

Prema njegovim rečima, mi kao nacija imamo kolektivnu inventivnost, a kao primer navodi košarku.

„Kako to da se baš ovde izrodi srpska škola košarke, u zemlji od sedam miliona stanovnika?! Košarku su Amerikanci izmislili, ali njih je 330 miliona… Imamo najbolje košarkaške trenere u Evropi. I, kako je to urađeno? Tako što je pušteno mašti na volju. Nije tu uloženo ni mnogo para. Dakle, naša inventivnost, kreativnost, talenat i mašta – to su osobine koje će nam pomoći da budemo bolje organizovano i više poštovano društvo“, dodaje Kavčić.

Srbija treba da oslobodi društvenu inventivnost i preduzetništvo i da im omogući da se razviju uvođenjem povoljnih poreskih uslova i monetarnom politikom koja stimuliše izvoz.

„To rade i velike zemlje. I Kina i Amerika. Monetarna politika je jedan od mehanizama kojim se štiti domaći proizvođač. Ako to radi Amerika koja je baza liberalnog kapitalizma, zašto to ne bismo radili mi. Neki strateški interes mora da postoji“, navodi Kavčić.

Smatra da se treba držati američkog modela – pusti ga da raste, oporezuj ga manjom stopom, a dobićeš više.

„To je američki princip, smanji porez do te mere da će ga skuplje koštati zatvor ili kazna, nego da plati porez. Jer, ako je porez na nivou bakšiša, ljudi će ga se lakše odreći“.

Kao primer navodi da postoje srpske firme kojima se više isplati da uvoze, nego da ovde proizvode sopstvene proizvode.

„Zato su napravili srpske brendove pod engleskim nazivom, ali ih proizvode u Kini i otuda ih uvoze. Potrebno je da ti ljudi vrate proizvodnju ovde i da njihov brend bude prepoznatljiv kao srpski brend, što i jeste“, zaključio je Kavčić.

(Tanjug)