KIF: Dualno obrazovanje i digitalizacija za razvoj Z.Balkana

BEČ – Dualno obrazovanje i digitalizacija veoma su bitni za razvoj privreda Zapadnog Balkana, ocenjeno je danas u Beču nakon potpisivanja Memoranduma o razumevanju povodom projekta ciji je cilj uvodenje dualnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu i digitalizacija privreda regiona.

Memorandum su potpisali predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, u ime Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke (KIF), sa austrijskom ministarkom inostranih poslova Karin Knajsel i predsednikom Privredne komore Austrije Haraldom Marerom.

Čadež je istakao da ovaj memorandum od drugih razlikuje što on govori detaljno o višegodišnjoj podršci ekonomijama Zapadnog Balkana.

„Pre svega o podršci dualnog obrazovanja po principima kako Srbija i Austrija zajedno, Komora, vlada i Ministarstvo prosvete sprovode u Srbiji. Želimo da taj model proširmo na ceo region. Za zajedničko ekonomsko tržište neophodno je da imamo obučenu radnu snagu“, objasnio je on.

Čadež je kazao da Memorandum sadrži konkretne mere koje će se zajedno sprovoditi, između ostalog i donošenje zakonskih okvira u zemljama u kojima ne postoje zakoni iz obasti dualnog obrazovanja, ali i animiranje firmi, analiza koji su profili potrebni.

„Jako bitno u projektu jesu novi profili. Danas živimo u svetu u kojem ne znamo koji će nam profili trebati za pet godina. Austrija je u tome napravila jedna veliki pomak. U Srbiji smo već preuzeli njihov profil „e-trgovac. U trgovačkim školama od septembra krećemo da uvodimo taj profil koji će obučavati ljude koji je treba da upravljaju platforama za elektronsku trgovinu. To je danas za preduzeća bitno“, ukazao je on.

Čadež je naglasio da je drugi aspekt Memoranduma digitalizacija, podsećajući da je po uzoru na Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Austrije Komora u Srbiji napravila takav centar, gde sertifikuje savetnike za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća.

„Taj sertifikovani saveznik ulazi u preduzeće, analizira kompletno stanje i onda se radi na implementaciji digitalnih rešenja. To je veoma važna stvar na put uspostavljanja jedinstvenog ekonomskog prostora“, dodao je on.

Predsednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović rekao je da je Memorandum veoma bitan, jer se radi o sporazumu preko kojeg će region dobiti podršku Austrije u najvažnijim poljima za privredu država Zapadnog Balkana.

Istakao je da se radi pre svega o dualnom obrazovanju i digitalizaciji, ali i investicijama.

„Dolazak investitora na Zapadni Balkan je značajan. Osnovni problem u Evropi i regionu je nedostatak stručne radne snage i zato je dualno obrazovanje bitno. Nadam se da će zaživeti u našem rgeionu Srbija i Cra Gora već nekoliko godina rade na dualnom obrazovanju i očekujem da će i kod drugih krenuti. Značajno je da svi u regionu imamo stručnu radnu snagu“, objasnio je Golubović.

On je kazao da je bitna i digitalizacija malih i srednjih preduzeća, a da je za ceo region veoma dragočeno iskustvo koje u toj oblasti ima Privredna komora Srbije.

Potpredsednik spoljnotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić naglasio je da je Memorandum jedna konkretna podrška KIF-u i nešto što ukazuje da saradnja u regionu nema alternativu.

„Saradnja je jedini ispravan put ka približavanju evroatlantskih integracija. Za BiH je važno da se integrišemo kao poslovne zajednice u regionu, ali i sa poslovnim zajednicama u Evropi. Ovaj Memorandum govori o tome da ćemo imati podršku EU“, poručio je on.

Predsednik kosovske Privredne komore Berat Rukići istakao je da region Zapadnog Balkana nema dobar imidž u Evropi i da je primarni cilj da se radi na njegovom poboljšanju.

Prema njegovim rečima neophodno je doprineti pozitivnoj klimi za investicije i trgovinu regiona sa EU.

„Mislim da moramo da se fokusiramo i kreiramo „vin vin solucije“ za sve zemlje regiona. Tako i po pitanju trgovine, investicija i saradnje. Ako nema benefita svi sporazumi, spremnost za boljom klimom ne mogu funkcionisati“, zaključio je on.

Generalni sekretar KIF-a Safet Gerdžaliju rekao je da se saradnja ne treba gledati samo kroz ekonomsku dimenziju.

On je naglasio da sve države regiona treba da promovišu novi vid patnerstva, da region promovišu kao region budcuhnosti i inovacija, a ne sukoba i prošlosti.

„Poruka za sve nas je da pokušamo daleko vsise da ulepšamo budućnost, a ne da ulepašavamo prošlost. Ako investiramo u digitalizaciju, obrazovanje mislim da je to budućnost i da politika treba da to podržava. Utopija je da je moguće imati stabilnost bez ekonomskog razvoja“, rekao je on.

(Tanjug)