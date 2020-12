Kina će zbog pandemije ranije prestići SAD

HONGKONG – Kina će prestići SAD i postati prva ekonomija u svetu 2028. godine, pet godina ranije nego što je prethodno procenjeno usled razlika u oporavku od pandemije virusa kovid-19, saopštio je CEBR.

Pandemija virusa kovid-19 i posledice po dugoročni ekonomski rast na Zapadu išli su u korist Kine koja je vešto upravljala krizom sa strogim ranim „zaključavanjem“, navedeno je u u novom godišnjem izveštaju Centra za ekonomska i poslovna istraživanja (Centre for Economics and Busineš Researć – CEBR).

Procenjuje se da će Kina ostvariti prosečan ekonomski rast od 5,7 odsto godišnje od 2021. do 2025. godine, a da će zatim usporiti na 4,5 odsto godišnje od 2026. do 2030. godine.

Iako će SAD verovatno imati snažan oporavak nakon pandemije 2021, njihov ekonomski rast bi mogao da uspori na 1,9 odsto od 2022. do 2024. godine, a zatim na 1,6 odsto nakon toga, ističe se u izveštaju, prenosi Blumberg (Bloomberg).

„Ekonomska borba i meka moć između SAD i Kine je već neko vreme sveobuhvatna tema globalne ekonomije“, navedeno je u godišnjem izveštaju CEBR.

Procenjuje se da će se uticaj pandemije na globalnu ekonomiju u većoj meri odraziti na inflaciju, a ne na sporiji rast.

Japan će ostati treća ekonomija sveta do početka 2030. godina, kada će ga prestići Indija i potisnuti Nemačku sa četvrtog na peto mesto.

Velika Britanija, trenutno peta svetska ekonomija, od 2024. godine biće na šestom mestu, navodi se u izveštaju.

(Tanjug)

