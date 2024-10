Kina jedan od značajnih spoljno-trgovinskih partnera Crne Gore

Mogućnosti i aspekti dalje saradnje Crne Gore i Kine razmatrani su na konferenciji „Pojas i put“ koja je održana 17.oktobra u Podgorici.

Kroz ovu inicijativu već je uspostavljena saradnja realizacijom prve deonice auto-puta, a cilj Crne Gore je da se ta trasa nastavi, kaže potpredsednik Vlade za infrastrukturu, Milun Zogović, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

„Ambicija Crne Gore je da što pre nastavi sa izgradnjom auto-puta, to je naš strateški prioritet uz koji rekonstrukcijom pruge želimo da povežemo i Luku Bar sa centralnom Evropom i otvorimo mnogobrojne razvojne šanse“ kazao je Zogović na konferenciji.

„Kina je jedan od najznačajnih spoljno-trgovinskih partnera naše zemlje iz grupe zemalja sa područja Azije što potvrđuju brojni potpisani sporazumi kao što su onaj o ekonomsko-trgovinskoj saradnji, sporazum o privredno- tehničkoj saradnji kao i onaj o izgradnji infrastructure“ rekao je.

Crnoj Gori su, kaže Zogović, od posebnog značaja iskustva Kine u gradnji infrastrukturnih projekata, privrede, turizma i poljoprivrede.

Dodaje da su odnosi Crne Gore i Kine dobar primer odnosa evropskog i azijskog kontinenta, odnosno velike i male zemlje, koje Crna Gora, kao buduća članica EU želi dodatno da unapređuje.

Privredna saradnja je uspostvavljena i kroz nabavku opreme za obnovljive izvore energije, kaže otpravnica poslova Ambasade NR Kine u Crnoj Gori, Lu Fangćing.

„Kineske kompanije su učestvovale u izgradnji vjetroelektrane Možura koja dobro radi, a projekat ekološke transforamacije Termoelektrane Pljevlja stabilno napreduje nudeći izuzetno širok prostor za saradnju dvije zemlje u oblasti zelenog razvoja”, kazala je Fangćing.

Kineski koncept razvoja je baziran na novim, obnovljivim izvorima energije kao što su proizvodnja električnih vozila i litijumskih baterija i trebalo bi tražiti zajedničke tačke u razvoju, kaže predsjednik Udruženja poslodavaca, Vasilije Kostić.

„Da to budu projekti koji ne traže mnogo vremena za realizaciju jer Crnoj Gori manjka vremena, mi moramo da ubrzamo svoj i ekonomski i društveni razvoj. Mi u mnogim oblastima teško da možemo da konkurišemo, ali možemo pametno da izaberemo polja konkurisanja kao što su obnovljivi izvori energije”, kaže Kostić.

Kada je u pitanju turizam, Crnu Goru je 2019. u prvih 8 mjeseci posetilo preko 47 hiljada turista iz Kine dok je ove godine taj broj na nekih 38,5 hiljada, podaci su Centra za razvoj turizma.

„Treba istaći da je Kina kao izuzetno velika zemlja, globalno najznačajnije emitivno tržište. Kada pričamo o broju potencijalnih turista tu se spominje cifra od 300 miliona ljudi. Ta 2019. je bila najznačajnija jer je 155 miliona ljudi iz Kine putovalo širom sveta i ostvarilo potrošnju od 250 milijardi američkih dolara i trenutno su broj jedan u svetu” ističe Golubović.

Na panelu je učestvovala i dr. Milena Lipovina Božović, direktorica Instituta Konfucije, koja je istakla da je od njegovog osnivanja pre deset godina, pa do danas, misija Instituta promocija kineskog jezika i kulture.

„U tom smislu mislim da je uloga Instituta u tih deset godina bila veoma značajna, da pre toga naši sugrađani nisu imali priliku da saznaju ni o kineskoj kulturi, ni o jeziku, a već danas se možemo pohvaliti da je na hiljade građana Crne Gore na neki način imalo priliku da dođe u kontakt sa kineskom kulturom na virtuelan, ali i stvaran način zato što kroz različite aspekte saradnje koju imamo sa kineskim institucijama, nemali broj građana Crne Gore je imao priliku i da poseti Kinu. Čini mi se da jednom kada neko ode i poseti Kinu, može da stekne mnogo bolju sliku o kakvoj zemlji se radi, o kakvom se jeziku i kulturi radi“, navela je Lipovina-Božović.

Institut svake godine pokušava da jedan broj polaznika kurseva kineskog jezika pošalje u Kinu. Prema podacima koje je navela Lipovina-Božović po jednom semestru oko 500 učenika i studenata pohađa kurs kineskog jezika, a prošle godine su imali priliku da 15 polaznika kurseva pošalju na petnaestodnevni boravak na kineskim univerzitetima.

„Našim građanima možemo da ponudimo besplatne kurseve kineskog jezika od strane izvanrednih predavača. Kada se govori o nekoj obrazovnoj saradnji, jezik je itekako važan medijum da vi lakše pristupite svim resursima koji su vam dostupni i verujem da je to dobra polazna osnova za sve one koji žele dalje da se usavršavaju u Kini. Poslednjih godina su kineski univerziteti veoma napredovali na svetskim rang listama kada su u pitanju obrazovne institucije, posebno u oblastima STEM-a. Naša je uloga da budemo medijum i most koji će sve one koji su zainteresovani za korištenje tih obrazovnih kapaciteta koje nudi Kina na neki način podstaći i pomoći im u donošenju odluka i ponuditi osnovna znanja jezika“, dodala je direktorika Instituta Konfucije.

Kao bivši ambasador Crne Gore u Kini, svoje značajno iskustvo boravka i rada u Kini podelio je i Darko Pajović.

„Živeti jedan život, a ne provesti jedan deo života u NR Kini prosto nemate zaokružen život iz razloga što sve ono što mi upoznamo na Zapadu, u Evropi, u Kini imate potpuno drugu dimenziju i da biste mogli da u potpunosti razumete ekonomske, političke, diplomatske i sve druge odnose bilo kojim poslom se bavili potrebno vam je iskustvo sa Dalekog istoka“, naveo je Pajović.

(Beta)

