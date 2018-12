Kineski brod stigao u Ploče, kreće ka Pelješkom mostu

ZAGREB – U luku Ploče danas je uplovio kineski brod „Zen Hua“ sa opremom za izgradnju Pelješkog mosta.

Brod je iz Kine putovao mesec dana, a kako prenosi Dnevnik.hr, radi se o „plovećoj grdosiji“ dugačkoj oko 240 metara.

„Na njemu su još četiri manja broda za izgradnju. Jedan od njih je brod za bušenje, najveći na svetu. Imamo i dva testna pilota. Jedan je dugačak 130 metara. To je najduži takav na svetu. Imamo još petnaestak brodova koji ce doći na gradilište do februara iduće godine“, rekao je Zang Dong, predstavnik kompanije CRBC koja će graditi most.

Prema njegovim rečima, pravi radovi počeće krajem januara, a na izgradnji mosta radiće oko 300 radnika.

Pre radova, na temeljima mosta biće zabijeni probni piloti – čelični stubovi na kojima će biti proverena adekvatnost odabrane opreme i potvrditi sve predviđene procedure kod izvođenja glavnih radova na temeljima, kažu u preduzeću „Hrvatske ceste“.

Očekuje se da će most biti otvoren za saobraćaj 2021 godine.

(Tanjug)