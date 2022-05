Kinezi u junu ubrzavaju izgradnju pruge ka Subotici

BEOGRAD – Predsednik Pokrajinske Vlade Igor Mirović rekao je da će građevinski radovi na trasi brze pruge od Novog Sada do Subotice biti ubrzani narednog meseca.

„Radovi teku veoma dobro. Kinseki partneri su me izvestitil da će u junu biti intenzivirani građevinski radovi. U toku je ukljanjanje stare pruge na trasi nove brze pruge od Novog Sada do Subotice, tako da za dve i po do tri godine možemo očekivati prugu za iste brzine kakvu već imamo od Beogada do Novog Sada. Već je sada jasno da će se putovati za četrdesetak minuta“, rekao je Mirović ya Tanjug.

Dodao je da je zadovoljan i napredovanjem izgradnje Fruškogorskog koridora, brze saobraćajnice duge oko 48 kilometara koja će povezati Novi Sad sa Rumom, koja podrazumeva izgradnju tunela ispod Fruške gore.

„Radovi napreduju veoma dobro, pre svega sa Novosadske strane. Treba da se intenziviraju sa strane opštine Irig. Počeli su pripremni radovi na izgradnji dva mosta u Novom Sadu, jednog koji će od Kovilja ići na Petrovaradin i dugog koji će od Sremske Kamenice ulaziti u deo grada koji se zove Liman 4.

Ta dva mosta su deo koridora i toliko su važna za Novi Sad da će za dve i po do tri godine, kada se završe, omogućiti mnogo manje saobraćajne gužve, jer u ovom trenutku sav teretni saobraćaj iz Srema prolazi kroz Novi Sad da bi stigao do Bačke i Banata“, naglasio je Mirović.

On je dodao da se nastavljaju pripreme za druge planirane investicije, poput autoputa od Beograda do Zrenjanina i od Zrenjanina do Novog Sada, kao i brza saobraćajnica od Sombora do Kikinde.

On je najavio izgaradnju fabrika vode u Odžacima, Temerinu u Beočinu, kao i stvaranje uslova za nove investicije.

„Radimo mnogo na industrijskim zonama, da bismo imali lokacije za nove investitore. Ova nova kineska investicija u Rumi je zapravo došla u novu industrijsku zonu koju su zajedno izgradili Pokrajinska Vlada i rumska opština“, rekao je Mirović.

(Tanjug)

