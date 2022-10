Kinezi značajno ubrzali radove na Fruškogorskom koridoru

NOVI SAD – Ministar građevinarstva Tomislav Momirović izjavio je danas da je kineski izvođač radova, kompanija CRBC, značajno ubrzao radove na izgradnji Fruškogorskog koridora, to jest autoputa Ruma – Novi Sad.

Momirović je održao sastanka u gradilišnom kampu u Novom Sadu za izgradnju Fruškogorskog koridora i obišao radove na izgradnji mosta kod Kaća koji će biti dug skoro 1.700 metara

Zahvali je Koridorima Srbije i kompaniji CRBC na realizaciji tog projekta.

„Kinezi su pokazali da imaju jako stručan tim i značajno ubrzali radove poslednjih meseci. Već su uradili dobar deo poslova, a ovo je jedan od dva potpuno nova mosta koja gradimo u Novom Sadu“, rekao je Momorović.

Istakao je da će Novi Sad sa Fruškogorskim koridorom i obilaznicom oko tog grada dobiti potpuno nove obrise u saobraćajnom smislu i postati moderniji grad.

U okviru Fruškogorskog koridora biće izgrađen i tunel Iriški venac dužine oko 3,5 kilometara, koji će biti najduži tunel u Srbiji.

Istakao je da je veoma ponosan što se u Srbiji grade auto-putevi i brze saobraćajnica uprkos krizi u svetu.

„Uspevamo da realizujemo 10 auto-puteva i brzih saobraćajnica. Jedan od njih je Fruškogrski koridor ili auto-put Ruma – Novi Sad dužine 48 km, sa mostom i budućim najvećim tunelom u Srbiji. Uspevamo i kada imamo u Evropi rat“, naglasio je Momirović.

Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić kaže da je Fruškogorski koridor jedna od najznačajnijih projekata koji će povazati Bačku sa Sremom i naslanjati se na auto-put Ruma – Šabac i brzu saobraćajnicu Šabac – Loznica.

Antić je istakao da će Fruškogorski koridor biti brza veza tog dela zemlje sa Republikom Srpskom i BiH i zahvalio ministru Momiroviću na podršci.

CRBC je intenzivirao radove, rekao je Antić i dodao da je svaki dan na gradilištu između 350 i 400 radnika, sa oko 150 mašina.

„Imamo sada ozbiljan napredak na ovom mostu, urađeno je 80 šipova i izgrađen pomoćni most od oko 630 metara, koji služi za izgradnju glavnog mosta. Očekujemo da će sve aktivnosti na ovom mostu ići po dinamici i da će do kraja godine biti ugrađeni svi šipovi“, naveo je on.

Kako kaže, za bušenje tunela se još radi na stabilizaciji terena.

Antić ističe da je to zahtevan projekat, da je urađena zaštita i započeta izrada portala, kao i da su u toku pripreme za početak bušenja tunela.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.