Klijenti sami procenitelji štete

BEOGRAD – Zahvaljujući inovativnoj platformi Moj procenitelj dostupnoj 24 sata dnevno, klijenti UNIQA osiguranja mogu da procenu štete na vozilu ili domaćinstvu obave brzo i lako, u bilo koje doba dana, iz svog doma ili sa parkinga, bez odlaska u poslovnice i fizičkog prisustva procenitelja, saopšteno je iz UNIQA osiguranja.

Platforma je prilagođena pametnim telefonima i tabletima i ne zahteva instalaciju posebnih aplikacija. Upotrebljava se veoma jednostavno.

Po prijavi štete na vozilu ili u domaćinstvu, UNIQA preko SMS poruke ili imejla klijentu šalje link koji je aktivan 24 časa ili više, putem koga se fotografiše oštećenje na vozilu ili domaćinstvu i neophodna dokumentacija.

To omogućava da se ceo proces procene štete završi samostalno, za najviše 15 minuta i to u vremenu kada to klijentu najviše odgovara.

Platforma je potpuno automatizovana, kvalitetna, pouzdana i sigurna kada je reč o zaštiti podataka osiguranika.

Stalno je dostupna, a celokupna procena štete odvija se uz pomoć animiranog UNIQA asistenta koji klijenta vodi kroz ceo postupak pružajući mu neophodnu podršku, uputstva i instrukcije.

U saopštenju se navodi da UNIQA klijentima ostavlja na raspolaganju mogućnosti za klasičnu ili video – procenu štete, a lansiranjem platforme Moj procenitelj ostvaren je dodatni iskorak kojim se odgovara zahtevima klijenata za maksimalnom fleksibilnošću, vrhunskim kvalitetom servisa usluga, brzinom i jednostavnošću.

„Klijenti su fokus celokupnog poslovanja UNIQA osiguranja pa je i najnovija plaforma Moj procenitelj, inspirisana upravo njihovim potrebama. Ona klijentima omogućava jednostavnu i laku procenu štete, brže kompletiranje neophodne dokumentacije a tako i efikasniju isplatu štete, u najkraćem vremenskom roku“, rekla je Gordana Bukumirić, CEO UNIQA osiguranja.

Takođe navodi da kao lider u inovacijama na tržištu Srbije, UNIQA teži digitalnoj transformaciji nastojeći da pravovremeno odgovori zahtevima svojih osiguranika, omogućavajući besprekoran servis i ekspresnu isplatu kako bi što pre mogli da saniraju štetu na imovini ili vozilu.

„Rezultat naših napora usmerenih na zadovoljstvo klijenata je još jedan superioran servis, jedinstven za Srbiju, ali i region“, rekla je Bukumirić.

Nakon zajedničkog rada na projektu video – procene štete koji je UNIQA uvela prva na našem tržištu i u regionu, prošle godine, platformu Moj procenitelj razvijala je i implementirala kompanija ICTS iz Beograda.

UNIQA zahvaljujući primeni najsavremenijih rešenja i razvijanju onlajn platformi, ima zaokružen ceo proces servisiranja klijenta 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, od momenta iniciranja ponude, elektronske razmene dokumentacije, preko kupovine polise, plaćanja premije, do prijave, procene i isplate štete.

Sve informacije o proizvodima i servisima usluga UNIQA osiguranja mogu se videti na veb sajtu www.uniqa.rs.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.