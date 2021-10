Ko se nije prijavio za pomoć, prijava od 15-30. novembra

BEOGRAD – U cilju kontinuirane podrške stanovništvu usled pandemije virusa kovid 19, Vlada Srbije omogućava svim punoletnim državljanima Srbije, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu, da do kraja godine dobiju novčanu pomoć u iznosu od 30 plus 20 evra, izjavio je ministar finansija Siniša Mali povodom početka kampanje Moja država me ponovo podržava.

„Licima koja su stekla pravo na isplatu pomoći u maju biće isplaćeno najpre 30 evra u novembru, kao drugi deo pomoći iz maja ove godine, a potom i dodatnih 20 evra u decembru, po srednjem kursu Narodne banke Srbije“, naveo je Mali na svom Instagram profilu.

Kako je rekao, korisnici penzija, primaoci novčane socijalne pomoći i lica u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija dobiće novčanu pomoć bez podnošenja prijave.

„Takođe, svi građani koji su se u maju mesecu prijavili za novčanu pomoć u iznosu od dva puta po 30 evra, ne treba ponovo da podnose prijavu jer će im i dopunska pomoć biti automatski uplaćena“.

Ostali punoletni državljani Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Srbije i važećom ličnom kartom, koji se prethodno nisu prijavili, a žele da dobiju dopunsku novčanu pomoć u iznosu od 20 evra u dinarskoj protivvrednosti, kao i oni koji su u međuvremenu stekli pravo na pomoć, bilo da su postali punoletni ili dobili državljanstvo, prebivalište i ličnu kartu, mogu da se prijave na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs u periodu od 15. do 30. novembra, objasnio je Mali.

Nakon unošenja osnovnih ličnih podataka (JMBG, broj lične karte i ime banke), biće im zavedena prijava čiji će status moći da provere na navedenom portalu.

Nakon obrade prijave, prijavljeni državljani će iznos dopunske novčane pomoći mocgi da podignu sa svog ili namenskog računa, naveo je ministar Mali.

Inače, Mali je preto 1. novembra kreće isplata pomoći od 30 evra svim građanima koji su se za to prijavili.

(Tanjug)

