Kolona pijačnih prodavaca stigla do Terazijskog tunela

Protestna kolona pijačnih prodavaca iz cele Srbije, koji su nezadovoljni uvodjenjem elektronske fiskalizacije na pijace danas počeli novi protest u Beogradu, već je stigla do Terazijskog tunela.

Demonstranti nakon Terazijskog tunela idu Makedonskom i Svetogorskom do zgrade Radio-televizije Srbije.

Predstavnik Udruženja pijačnih prodavaca Srbije Srdjan Praštalo kazao je za agenciju Beta da „pijaca ne može da preživi fiskalnu kasu“.

„Nama je obećao predsenik Srbije Aleksandar Vučić, par dana pred izbore da će nas primiti posle izbora. Izbori su prošli pre sedam dana, a neki ljudi su dobili iznenadno i urgentno termin od sat vremena, nama treba samo 15 minuta, da čujemo njega, koji je dobio skoro 2,5 miliona glasova izmedju ostalog i od ovog naroda, a ne od vanzemaljaca“, rekao je on.

Praštalo je naveo da od predsednika očekuje da pijačnim prodavcima kaže otvoreno da li su sramota Srbije ili želi da im pomogne da opstanu kao preduzetnici.

On je kazao da su premni su da plate i ukoliko treba veći porez, ali da pijaca ne može da preživi fiskalnu kasu.

Nakon zgrade RTS-a prodavci će se uputiti prema zgradi Predsedništva, a onda do Nemanjine ulice i konačno – do Slavije, gde će, kako su najavili, ostati do ispunjenja njihovih zahteva.

„Plan je da ostanemo na Slaviji do 18.00 časova, pod pretpostavkom da će se javiti neko ko će da nas primi“, kazao je Praštalo.

Protestni skup pijačnih prodavaca iz cele Srbije počeo je u 9 sati jutros ispred TC Ušće na Novom Beogradu.

Prethodno su pijačni prodavci u Beogradu protestovali 14. marta i 31. marta.

Prema novom Zakonu o fiskalizaciji, koji je stupio na snagu 1. januara, prodavci na pijacama moraće da imaju kase i da izdaju fiskalne račune počev od 1. maja ove godine.

(Beta)

