Kome treba pelet da direktno kontaktira proizvođača

BEOGRAD – Većina proizvođača peleta radi normalno i ima sirovina, a potrošači treba njih direktno da kontaktiraju kako bi nabavili pelet, poručio je danas profesor Šumarskog fakulteta Branko Glavonjić.

On je za Tanjug rekao da se pelet u većim gradovima može naći, najčešće u stovarištima pod kontrolom ili u vlasništvu fabrika koje pelet proizvode.

„Fabrike su odlučile da se bave maloprodajom pa ko nije nabavio pelet treba njima da se obrati i dobiće informaciju kako do peleta. Tako je sada, i biće sigurno tako do kraja oktobra, do kada važi uredba“, rekao je on.

Vlada Srbije uredbom je cenu peleta ograničila na 38.000 za tonu, a Glavonjić kaže da trgovina po višim cenama neprihvatljiva i protivzakonita.

„Ne bih davao značaj tim naslovima o crnom tržištu. Potrošači imaju mogucnosti da nabave pelet. Ali pri svakom ograničenju količine robe uvek neki vispreni ljudi nešto pokušavaju. Potrošaci ne treba da kupuju kod preprodavaca, neka se obrate fabirkama“, rekao je on.

Dodao je da je tona peleta 2021. godine koštala između 220 i 230 evra, dok je sada 320 evra, što je povećanje od 100 evra.

On je podsetio da je pred državnog ograničenja tona peleta prodavana i za 400 evra te da je zato Vlada Srbije reagovala.

„Proizvođači su bili nezadovoljni ograničenom cenom, pa su odlučili da se bave i maloprodajom. To je dosta usporilo distribuciju peleta na tržištu. Veliki broj proizvođača radi normalno i ima dovoljno sirovine. Oni isporučuju preko svojih kanala“, rekao je on.

Dodao je da u manjim mestima peleta nema i pitanje je da li će ga i biti, ali da veća stovarišta sa većom ekonomskom snagom uspevaju da snabdevaju.

Cena ogrevnog drveta se slobodno formira, a Glavonjić ističe da je prostorni metar od početka septembra poskupeo 200 dinara što govori da su se domaćinstva ranije snabdela te da se cena stabilizuje.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.