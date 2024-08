Komnenić (EDS): Potrošnja struje povećana za 30 odsto

Vršilac dužnosti direktora Elektrodistribucije Srbije (EDS) Biljana Komnenić izjavila je danas da je elektrodistributivni sistem u zemlji stabilan, iako je potrošnja električne energije za oko 30 odsto veća nego u istom periodu prošle godine.

Komnenić je u Kraljevu tokom obilaska radova na reviziji trafostanice „Kraljevo 2“ kazala da potrošnja struje u avgustu manja nego u julu.

Ocenila je da elektroenergetski objekti dobro funkcionišu i pored toga što su prosečne temperature i za oko 15 stepeni više nego u istom periodu 2023. godine.

„Navigacija u automobilu nam je zakazala zbog velike vrućina, pa me još više raduje što naše trafostanice, u kojima ima i osetljive opreme, pokazuju pouzdanost i u ovim tropskim danima. Bez obzira na to, ekipe su spremne da reaguju ako za to bude potrebe“, rekla je Komnenić, saopštio je EDS.

Dodala je da su ekipe EDS 24 časa dežurne i mobilne, sa povećanim brojem ljudi i po potrebi veoma brzo izlaze na teren.

„Insistiramo na tome da nose svu zaštitnu opremu, od šlemova, preko rukavica i svega što je neophodno za bezbedan i zdrav rad, iako su temperature visoke. Ta pravila su striktna, a sada sam se uverila da ih svi poštuju. Koristim priliku da elektromonterima koji su ovde zahvalim lično, a svima u Srbiji putem medija odam priznanje na požrtvovanom radu u ovim vanrednim, teškim uslovima“, kazala je Komnenić.

Komnenić je obišla radove na reviziji 10 kV postrojenja trafostanice „Kraljevo 2“ iz 1979. godine, čiji je cilj održavanje sigurnosti i funkcionalnosti elektroenergetskog sistema.

Navedeno je da je to jedna od važnijih trafostanica u Kraljevu, jer se sa nje napaja industrijska zona, Opšta bolnica „Studenica“ i uži centar grada.

(Beta)

