Kompanija Dunav osiguranje sa stočarima sa Peštera

SJENICA – Predstavnici kompanije “Dunav osiguranje” obišli su gazdinstva i osiguranike te komapnije u selima Buđevo i Draževiće na Sjeničko-pešterskoj visoravni. Tom prilikom sa poljoprivrednim proizvođačima i stočarima razgovarali su o dosadašnjoj saradnji i tome kako se usluge kompanije “Dunav osiguranje” mogu približiti svakom poljoprivrednom proizvođaču, jer svi oni zbog surovih vremenskih uslova i različitih izazova imaju velike gubitke koji se brzo mogu nadoknaditi, a da toga nisu svesni.

Direktor filijale “Dunav osiguranje” Novi Pazar, Ivan Antonijević, ističe kako se i svest stočara i poljoprivrednih proizvođača na Pešterskoj visoravni promenila u odnosu na pre godinu dana kada su se održale mnoge radionice, čiji je cilj bio da se žiteljima sela na Sjeničko-pešterskoj visoravni pojasne sve prednosti osiguranja.

“Svest o osiguranju životinja, koje gotovo da nije ni bilo na ovom području sada je na daleko većem nivou. Od početka ove godine imali smo 40 prijava o uginuću stoke koje smo platili. Nastavljamo sa edukacijom, boravili smo kod porodice Rakočević. Oni su prošle godine osigurali svoje domaćinstvo. Imali su oni dva uginuća, mi smo oba osigurana slučaja platili u rekordnom roku. Šteta koja nastane mi pokušavamo da je ublažimo ili da je u potpunosti nadoknadimo”, rekao je direktor filijale “Dunav osiguranje” Novi Pazar, Ivan Antonijević.

On naglašava da je uz subvenciju ministarstva poljoprivrede, koja u Sjeničkom kraju iznosi 70%, stočarima vrlo povoljno da u Dunav osiguranju osiguraju krupnu i sitnu stoku.

“Subvencije ministarstva poljoprivrede kod premija za osiguranje životinja i useva na teritoriji opštine Sjenica iznosi 70%. To znači da stočar koji osigura svoju priplodnu kravu, ovcu ili druge životinje, plaća, odnosno efektivno ga košta 30% od ukupne premije. To znači ako osigura jednu ovcu, kada izvrši povraćaj premije, njega premija osiguranja košta svega 480 dinara i ta cena se umanjuje jer kompanija Dunav svojim osiguranicima odobrava određena preventivna sredstav koja umanjuju krajnju cenu osiguranja”, naveo je Antonijević.

Ne postoji rizik za uginuće stoke a da ga ne pokriva polisa Dunav osiguranja, naglašava Antonijević.

“Postoje različiti rizici za uginuće stoke. Dešavaju se saobraćajne nezgode gde dođe do sudara kamiona i životinje, dešavaju se napadi zveri, međusobna tuča, ujedi zmija, vešanja, uginuće zbog bolesti… Ne postoji rizik koji polisa osiguranja ne pokriva. Imamo i dodatni rizik osiguranja smrti teleta prilikom teljenja i prvih 10 dana života. Osnovna polisa pokriva i smrt majke prilikom teljenja. Gotovo da ne postoji rizik koji ne pokriva polisa Dunav osiguranja”, dodao je Antonijević.

Dodaje da su se u Dunav osiguranju potrudili da osim što čuvaju poljoprivredna gazdinstva od štete, čuvaju i štede vreme vrednih poljoprivrednika, pa su zato procedure sklapanja ugovora o polisi osiguranja vrlo jednostavne.

“Procedura je jako jednostavna. Potrebno je da poljoprivrednik donose rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopirane pasoše i ličnu kartu nosioca gazdinstva. Polisa se zaključuje za nekoliko minuta i ona je aktivna 24h nakon zaključenja”, zaključio je Antonijević.

Poljoprivredni proizvođač Vaso Rakočević iz pešterskog sela Buđevo ima 11 članova porodice. Njihovo gazdinstvo broji 45 goveda i 12 ovaca, u ovom kraju Srbije, poznatom po surovim vremenskim uslovima postoji više rizika za uginuće stoke, pa je najpre Vaso iz svog sela pomoć potražio u Dunav osiguranju. Kaže da je do sada imao štete u domačinstvu a da je ona od strane osiguravajuće kuće brzo nadoknađena. Ostale poljoprivredne proizvođače i stočare pozvao je da bez oklevanja osiguraju svoja gazdinstva.

“Prošle godine smo osigurali stoku, tako da smo imali do sada dva uginuća. To je baš brzo isplaćeno. Sve je jednostavno i nema komplikacija. Nama je vrlo značajno da postoji nešto ovako da nam nadoknadi štetu. Osigurao sam gazdinstvo u kompaniji Dunav osiguranje. Saradnja je odlična, ljudi su sumnjičavi nekada, ali ja sam se uverio koliko im je stalo da mi budemo zadovoljni. Pozivam sve poljoprivrednike i stočare da što pre osiguraju svoja gazdinstva kod Dunav osiguranja. Ozbiljna je firma i svi stočari i poljoprivrednici treba da osiguraju kod njih, jer oni baš nadoknade štetu koja nastane”, rekao je poljoprivredni proizvođač Vaso Rakočević iz pešterskog sela Buđevo.

Fatmir Sejfić iz sela Draževići na Sjeničko-pešterskoj visoravni ima stado od 100 ovaca i 20 grla govedi. Na svom imanju seje pšenicu, ječam i ovas. Zbog surovih vremenskih uslova tokom zimskih i letnjih meseci svedoči veliku štetu u svom domaćinstvu. Sve to su priča Sejfić razlozi zašto se odlučio za podršku najveće osiguravajuće kuće u zemlji.

“Sama šteta me je naterala da osiguram svoju stoku, velikih gubitaka imam kod ovaca, jagnjadi i ostale stoke…Moram da osiguram, osiguranje je jedino čemu se nadam da će mi pomoći da nadoknadim štetu. Ja sam se odlučio za Dunav osiguranje, oni su najbolji, to je preporuka mojih prijatelja stočara”, naveo je Fatmir Sejfić iz sela Draževići na Sjeničko-pešterskoj visoravni.

Savetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković pozvao je sve stočare i poljoprivrednike ovog kraja da koriste pomoć resornog ministarstva i da tako pomognu sebi, ako do šteta i uginuća dođe.

“Pozivam sve stočare, kao što su ova naša dva domaćina to učinila, da osiguraju svoja gazdinstva i proizvodnju. Ministarstvo poljoprivrede je obezbedilo subvencije, te subvencije se redovn isplaćuju u zavisnosti od momenta nastanka štete. U slučaju da je reč o biljnoj proizvodnji šteta se isplati za mesec, mesec i po dana. Sve subvencije biće isplaćene do kraja godine, onako kako je to i planirano”, izjavio je savetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković.

(Tanjug)

