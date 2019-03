Konkurs za stručnu podršku u upravljanju javnim finansijam

BEOGRAD – Opštine i gradovi kojima je potrebna stručna i tehnička podrška u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i unapređenje nadzora nad lokalnim javnim preduzećima mogu se do 8. aprila prijaviti na konkurs projekta Reforma lokalnih finasija 2 (RELOF2).

Projekat finansira Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), a u prvoj fazi Projekat će izabranim opštinama tokom 2019. i 2020. godine obezbediti ekspertsku podršku u primeni propisa, uspostavljanu procedura i uvodenju novih alata u tri oblasti.

Cilj je da se unapredi način planiranja, raspodele i kontrole trošenja budžetskih sredstava, kao i nadzor nad radom lokalnih javnih preduzeća, kaže direktorka Projekta Ana Jolović.

Na ovaj način se, kaže, podržava stabilnost javnih finansija jedinica lokalne samouprave (JLS), bolje pružanje usluga građanima i veća transparentnost u radu lokalnih uprava.

SECO je 2016. godine pokrenuo prvi RELOF projekat i podržao Vranje, Knjaževac, Paraćin, Osečinu, Sremsku Mitrovicu i Užice da bolje upravljaju parama građana.

Projekat je nastavljen, kaže Jolovićeva, kao RELOF 2 sa ciljem da obuhvati još više opština i gradova.

„Projekat će stvoriti osnove za domaćinsko poslovanje lokalnih samouprava i lokalnih javnih preduzeća koje za rezultat ima bolje usluge za građane i više mogućnosti za usmeravanje sredstava za ono što je građanima potrebno“, kaže Ana Jolović.

Projekat reforme lokalnih finansija (RELOF), koji je pružio podršku lokalnim samoupravama u razvijanju procesa i alata efikasnog upravljanja javnim finansijama, završen je u januaru 2019. godine, a SECO je potom odobrio drugu fazu projekta (Local Government Finance Reforms II in Serbia).

Projekat traje od 1. februara 2019. godine do 31. januara 2023. godine i odvijaće se u dve faze (od 2019 do 2020. godine i od 2020 do 2022. godine).

(Tanjug)