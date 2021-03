Kopač: Sa Vučićem o „Srbijagasu“ i planu dekarnbonizacije

OBRENOVAC – Veoma sam zadovoljan razgovorom sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i impresioniran njegovim poznavanjem problema u energetici, izjavio je danas direktor Sekretarijata Energetske zajednice (EZ) Janez Kopač.

Kopač je sa ministarkom rudarstva i energetike Zoranom Mihajlović obišao gradilište postrojenja za odsumporavanje gasova u obrenovačkoj Termoelektrani „Nikola Tesla“ A, nakon što se sastao sa predsednikom Srbije.

Kopač je rekao da je tokom sastanka sa Vučićem imao „svoj uobičajeni repertoar koji ima već godinama u Srbiji“ i naveo da pre svega misli na neobavljeno razdvajanje delatnosti u „Srbijagasu“.

„Prvi problem koji mi kao EZ vidimo jeste preoblem neobavljenog razdvajanja ‘Srbijagasa’, što je uslov za otvaranje tržista gasa koji bi bio u interesu potrošača u Srbiji, koji sada plaćaju višu cenu nego što bi trebalo“, rekao je Kopač.

Kaže da je druga tema razgovora sa Vučićem, koji je inicirao sam predsednik Srbije, bila kako započeti postupak dekarbonizacije u našok zemlji.

„Srbija je u novembru prošle godine potpisala Sofijsku deklaraciju u kojoj se obavezala da će zajedno sa EU i drugim državama regiona ići prema punoj dekorbonizaciji do 2050. godine. To je strahovito veliki izazov i on će biti i skup, i zato treba već sada da se preduzimaju postepeni koraci kako bi se dalo vremena toj tranziciji“, ocenio je Kopač.

Čelnik Energetske zajednjice je rekao da Srbija ima izuzetne mogucnosti za razvoj energetike na području obnovljivih izvora, pre svega iz vetra u Vojvodini i solarne energije.

„Pričali smo o tome kakao aktivirati te resurse. Sada je u proceduri novio zakon o obnovljivim izvorima energije koji će otvoriti ta vrata, i mogu vam reći da investitori već čekaju na donošenje tog zakona i da će sigurno tu biti mnogo investicija. I što je još važnije da se organizuje pravedna tranzicija za regione sa ugljem, jer na veoma dugi rok ugalj neće više biti energetskir resurs“, ocenio je Kopač.

Naglasio je da je predsednik Vučić bio veoma zainteresovan za to kako da se sastavi plan dekarbonizacije, paje dogovoreno da Kopač ponovo dođe 30. aprila, kako bi sa predsednikom Srbije i ministarkom Mihajlović razgovarao o tome.

(Tanjug)

