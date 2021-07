Krajem avgusta počinje izgradnja puta za Sinofarm u Zemunu

ZEMUN – Očekujem da će do kraja narednog meseca početi aktivnosti na izgradnji servisne saobraćajnice koja će voditi od Grmeča do parcele buduće Sinofarmove fabrike vakcina na lokaciji Soko salaš, izjavio je danas Tanjugu predsednik Gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević.

On je naveo da je površina parcele na kojoj će biti izigrađena fabrika blizu pet hektara.

„Zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću ova fabrika dolazi u Zemun, što je nama važno iz više razloga. Sem zdravstvenih, jer je planirana proizvodnja dva miliona vakcina mešecno, uz to i proizdvodnja PCR testova dovoljna za našu zemlju, ali i region, ovo je značajno i zbog toga što se izgradnjom fabrike Sinofarma, a pre toga infrastrukture i komunalnim opremanjem ove lokacije, stvaraju mogućnosti za podizenje cele indsutrijske zone duž autoputa prema aerodromu „Nikola Tesla“, naglasio je Kovačević.

Dodao je kako u GO Zemun očekuju da da će poslovna zona „Aerodrom“ vrlo brzo dobiti nove investitore i fabrike.

Kovačević je podsetio da se na teritoriji Zemuna nalaze značajna farmaceutska postorojenja poput „Galnike“ i zdaravstvena infrastruktura u vidu Zemunske bolnice, KBC-a Bežanijska kosa i nove Kovid bolnice u Batajnici.

„Imamo dosta tih projekata iz oblasti zdravstva i medicine na teritoriji Zemuna, tako da je sam dolazak „Sinofarma“ u Zemun vrlo značajan sa ekonomskog i zdravstvenog aspekta, ali i zbog razvoja ovog dela industrijske zone koja je zacrtana planom detlje regulacije“, rekao je predsednik zemunske opštine.

Kovačević je objasnio da je postupak opremanja lokacije posao Direkcije za građevinsko zemljište, a da je opštine Zemun od pedesetak zahteva za eksproprijaciju zemljišta preko koga treba da prođe saobraćajnica do poslovne zone „Aerodrom“ već rešila oko četrdest zahteva.

„Ja očekujem da će dokraja narednog meseca početi aktivnosti na izgradnji saobraćajnice koja još podrazumeva i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, janvog osvetljenja i trotoara, kako bi to bila jedna komunikacija koja nije vezana za autoput, jer je on opterećen. Zbog toga se radi saobraćajnica dužine 6,9 kilometara od ‘Grmeča’ do Soko salaša, dakle do kraja Zemuna i granice sa Surčinom“, naveo je Kovačević.

Naglasio je da se svi trude da ovajk deo Zemuna pretvore u ozbiljnu poslovnu zonu kakva je tom delu Beograda neophodna.

„Mi kao Gradska opština nastavljamo maksimalno brzo radimo i stojimo na raspolaganju gradskim i republičkim strukturama da pomognemo u realizaciji ovgo zaista velikog projekta#, rekao ej Kovačević.

Dodao je da prema planu iz fabrike koje zajednički grade „Sinofarm“, Srbija i Ujedinjeni Arapski Emirati, prve vakcine treba da izađu krajem godine.

(Tanjug)

