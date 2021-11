Kremlj: Tehnološki sve spremno za pokretanje Severnog toka 2

MOSKVA – Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je tehnološki sve spremno za pokretanje gasovoda „Severni tok 2“, ali je dodao da ne treba nagađati o datumu pokretanja projekta jer to zavisi od toga kada će nemački regulator izdati sertifikaciju.

„Nagađanje o datumu sada je nezahvalan posao i ne bismo želeli to da radimo. Niko ne može i ne bi trebalo da se meša u rad regulatora. Kompanija ispunjava sve birokratske formalnosti kako bi se realizovala ta procedura sertifikacije, a onda samo treba čekati da se to desi.

Tehnološki je sve spremno. Dalje sve zavisi od ispunjavanja formalnosti povezanih sa sertifikacijom“, rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje kada mogu početi isporuke gasa preko „Severnog toka 2“, prenosi Sputnjik.

Takođe je još jednom ponovio da je „Gasprom“ isporučivao i isporučuje Evropi tačno onoliko gasa koliko od njega traže u okviru uslova koje predviđaju ugovori.

Nemački regulator, Federalna agencija za mreže, obustavio je sertifikaciju kompanije „Nord strim 2 AG“, kao nezavisnog operatora gasovoda „Severni tok 2“.

Proces će biti nastavljen kada „Nord strim 2 AG“ formira nemačku filijalu koja će se ponovo prijaviti za sertifikaciju.

(Tanjug)

