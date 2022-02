Kriza u Ukrajini uticaće na cene energente i inflaciju

BEOGRAD – Ukrajinska kriza će se na ekonomska kretanja u svetu odraziti, pre svega, kroz energetsku krizu i podizanje inflacije, što bi moglo da se očekuje i kod nas, kaže za Tanjug profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić.

Kada je reč o sankcijama Zapada prema Rusiji, odnosno isključenju nekih ruskih banaka iz SWIFT-a, navodi da će to otežati funkcionisanje Rusije u svetskom finansijskom sistemu, kao i da se na Srbiju ni u kom pogledu neće odraziti.

Jasno je, ističe Grubišić za Tanjug, da će sadašnja oštra komunikacija između Zapada, dakle EU i SAD i Rusije, dodatno produbiti energetsku krizu i dodatno uticati na skok cena i eventualno ne nestašice energenata, što sve utiče i na inflaciona očekivanja i samu inflaciju.

„Govorim prvo o svetskoj inflaciji, ali pošto smo mi deo tog sveta i uvozimo energente, onda će se preko te uvezene ili troškovne komponente, sigurno odraziti i na nas. Produbiće inflacione pritiske koji već postoje i, već ima najava da će sve velike svetske centralne banke počev od FED-a, Evropske centralne banke, pa verovatno u nekom trenutku i naša Narodna banka Srbije, morati da reaguje merama monetarne politike, dobro poznatim, podizanjem kamatnih stopa“, navodi Grubišić.

Dodaje da globalna neizvesnost stvorena ukrajinskom krizom, može da uzdrma i naš plan oko podizanja kreditnog rejtinga, jer kada postoji inflacija i kada se otežano funkcioniše onda to utiče na procenu rejting agencije.

Kada je reč o drugom elementu krize, odnosno sankcijama Zapada prema Rusiji koje se između ostalog ogledaju u isključenju iz SWIFT-a, međunarodnog sistema plaćanja, nekoliko ruskih banaka, on kaže da će to otežati funkcionisanje Rusije u svetskom finansijskom sistemu, ali da se na nas neće odraziti pošto kod nas nema banaka na koje se to odnosi.

“ Zapad preduzima mere koje mu stoje u domenu i ova mera je bila za očekivati, a verujem da je bila predvidiva i iz ugla same Rusije“, ističe sagovornik Tanjuga.

Grubišić smatra da je Rusija verovatno taj scenario već ukalkulisala pre najnovijih poreza Zapada i da je nije sasvim iznenadio.

(Tanjug)

