Krkobabic: Rast penzija treba da prati rast plata

BEOGRAD – Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je danas, povodom najavljene izmene švajcarske formule za usklađivanje rasta penzija, da je na sadašnje njene slabosti već ukazivao i da i dalje predlaže usklađivanje po sistemu „penzije prate plate“.

„Poenta je da ne opterećujemo ljude sa formulama… Idemo ka onome što je i predsednik Vučić podržao, a to je da penzije prate plate“, rekao je Krkobabić Tanjugu.

On je istakao da su neophodne izmene i dopune zakona, odnosno jedan kontrolni mehanizam, koji će aktivirati automatsko vanredno usklađivanje, kada dođe do pada prosečne penzije.

„Potrebne su izmene i dopune zakona i imaćemo tačno precizno utvrđena pravila igre. Ja bih voleo da u tim budućim rešenjima imamo i jednu kontrolnu klauzulu, mehanizam koji će se automatski upotrebljavati kada prosečna penzija padne u odnosu na prosečnu platu recimo ispod 50 odsto“, rekao je Krkobabić.

Krkobabić kaže da je najavljeno povećanje penzija od 19 odsto pokazatelj da ono prati inflatorna kretanja i da ovo povećenje „ide ka putu usklađivanja da penzije prate plate“.

On je dodao da su izuzetno važne i jednokratne novčane pomoći države u određenim situacijma, kao što je to bila dodatna potreba za kupovinom lekova tokom pandemije, ali i u vreme kada se kupuje ogrev i slično.

„Kad god je moguće, a to će pokazati stanje u budžetu, država da kao i do sada daje jednokratnu pomoć najgroženijima, to je briga o penzionerima, prava briga. Dugoročno gledano penzije moraju biti redovne, sigurne i isplaćivane u skladu sa precizno definisanim pravilima“, istakao je Krkobabić.

Penzije će biti usklađene, kako je ranije najavljeno, dva puta, prvo u oktobru ili novembru i drugi put u januaru, a ukupno će biti uvećane između 18 i 20 odsto.

Ministar finansija Siniša Mali je ranije izjavio da će sa MMF-om biti razmotreno da se promeni fiskalno pravilo za švajcarsku formula zbog rasta inflacije, kako bi se zaštitio standard penzionera.

Naveo je da je udeo penzija u BDP-u sada 9,2 odsto i da teba uvesti novo fiskalno pravilo.

„Da ukoliko imate udeo penzija ispod 10 odsto BDP-a, da imate pravo na vanredno usaglašavanje ili vanrednu ideksaciju penzija do 10 odsto. Ako su vam penzije između 10 i 10,5 odsto BDP-a da usklađujete penzije sa rastom prosečnih zarada. Između 10,5 i 11 odsto da to bude švajcarska formula i iznad 11 odnosno kako ne bi prešlo 11 odsto – da usklađujemo penzije sa inflacijom. Sa željom da rast penzija prati rast prosečne plate“, objasnio je Mali.

Sadašnja švajcarska formula predviđa usklađivanje rasta penzija 50 odsto sa inflacijom i 50 odsto rasta prosečne zarade, što je, kako je rekao, sjajna formula u stabilnim uslovima, ali ne i kada je uvećana inflacija.

(Tanjug)

