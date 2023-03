Kupci spremni da plate za novi automobil između 13.000 do 20.000 evra

BEOGRAD – Kupcima novih automobila je presudan faktor u odabiru brend i određeni model za koji su spremni da plate između 13.000 i 20.000 evra, a tokom 2022. godine prodato je 22.785 novih automobila, što je za šest odsto manje u odnosu na prodaju ostvarenu tokom 2021. godine, pokazuje istraživanje portala „Polovni automobili“.

Oni navode da je kod nas najprodavaniji brend Škoda, a da odmah zatim slede Toyota, Fiat, Hyundai, Dacia i Kia.

„Za razliku od polovnjaka, u prošloj godini dominantno su se prodavali novi automobili sa benzinskim motorima, a zanimljivo je da je značajno porasla popularnost modela na hibridni pogon. Sve to i još mnogo uvida sa tržišta novih automobila“, navode sa ovog portala.

Kako kažu, kupci novih automobila su se u godini iza nas u najvećem broju odlučivali za benzince, koji čine čak 59 odsto prodaje u 2022. godini, iza njih sledi dizel sa 20 odsto, dok sve veće učešće imaju i hibridi, sa čak 17 odsto.

Najčešće naveden razlog ispitanika ovog portala za kupovinu novih vozila jeste da pri kupovi nema potrebe za dodatnim ulaganjem, dok su za ostale ispitanike presudni razlozi tehnička ispravnost novog automobila, fabričke garancije, veće bezbednosti, kao i lakša kasnija prodaja.

„Više od polovine njih (51,40 odsto) navelo je da su proizvođač i model automobila najvažniji, dok je za 29 odsto njih presudna cena. Kao značajni faktori pri izboru novog automobila dalje se navode uslovi finansiranja (8,57 odsto) i pogonsko gorivo (4,78 odsto)“, navodi se u analizi portala.

Kada je reč o budžetu, oni navode da najveći broj ispitanika planira kupovinu automobila u okviru nešto manjih cenovnih rangova.

„Shodno tome, gotovo četvrtina ispitanika (24,26 odsto) planira da izdvoji do 13.000 evra, a sledi cenovni rang od 15.000 do 20.000 evra (21,76 odsto), te zatim od 13.000 do 15.000 evra (20,93 odsto)“, navodi se u analizi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.