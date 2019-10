Lajtl: „Mali Šengen“ važan korak u pravom smeru

BEČ – Inicijativa za uspostavljanje „malog Šengena“ je važan korak u pravom smeru, ocenio je predsednik Evropske privredne komore „Euročembers“ (Euroćambers) Kristof Lajtl.

Lajtl, koji je nedavno reizabran za prvog čoveka „Euročembers“, rekao je Tanjugu da je, ako postoji želja na svim stranama, moguće tu inicijativu, koja predviđa slobodan protok robe, kapitala, usluga i ljudi, primeniti na celom Zapadnom Balkanu.

„Pozvao sam 40 mladih ljudi sa Zapadnog Balkana na sastanak u Austriju i sa njima razgovarao o budućnosti. Ti mladi ljudi su rekli da žele mir, blagostanje i ličnu perspektivu“, kazao je on.

Što se Srbije tiče kaže da vidi samo jedan problem, a to je Kosovo.

„Znam da je teško za obe strane da se pronađe rešenje, ali nakon što je to pošlo za rukom oko Severne Makedonije, nadam se da će uspeti i između Beograda i Prištine“, kaže Lajtl.

Iskustvo pokazuje da, kada ste jednom u evropskoj porodici, granice više nemaju značaj.

I mi u Austriji smo dugo tugovali zbog Južnog Tirola, a danas su granice otvorene, ljudi mogu da se posećuju, i više nije važno koje ste nacionalnosti, već samo da postoje mir i razumevanje, kao i saradnja“, poručio je Lajtl.

Kazao je da je važno da Beograd i Priština razgovaraju.

„Mi u Austriji, kada imamo problem, to pokušavamo da rešimo u četiri oka, bez vremenskog pritiska, bez zvaničnih sastanaka, ali sa flašom vina i dve caše“, objasnio je on.

Istovremeno je kritikovao uvođenje taksi od strane Prištine i rekao da se one moraju ukinuti.

„Uvoditi carine, uspostavljati barijere je pogrešan put. Jedini važan put je dijalog i rešavanje problema na prijateljski i partnerski način », smatra Lajtl.

On je pohvalio privredu Srbije i rekao da na tome čestita srpskim vlastima.

„Želeo bih da čestitam. U stalnom sam kontaktu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i mojim kolegom Markom Čadežom. Oni rade izvanredno i okrenuti su ka budućnosti. Mogu u svakom trenutku da računaju na moju podršku“, rekao je Lajtl.

Na pitanje koliko bi bilo važno da investicije poput Folskvagena dođu u region on je kazao da je svaka investicija za svaku zemlju u Evropi bitna, jer ona stvara radna mesta, primanja i blagostanje.

„Uveren sam da će, ako su okvirni uslovi dobri, kao i pravni, poreski, i birokratija manja, mnogi biti zainteresovani da investiraju na Balkanu“, kazao je on.

Povodom novog mandata na čelu evropske privredne komore Lajtl, koji ima veliko iskustvo kako kao nekadašnji dugogodišnji predsednik Privredne komore Austrije, tako i na čelu „Euročembersa“, najavljuje da će imati tri prioriteta.

„Prvi prioritet je slobodna trgovina, što znači uspostava jedinstvenog trzišta u EU, ali i sporazumi o slobodnoj trgovini sa svim delovima sveta. Drugi prioritet su mala i srednja preduzeća koja moramo podržati i ojačati, a digitalizacija, finansiranje, smanjenje birokratije, I internacionalna trgovina su posebno važni za njihov uspeh. Treći prioritet je cirkularna ekonomija, a to znači da moramo privredu smatrati kao jedan krvotok, u koji se moraju vratiti resurse koje smo koristili. Na tim prioritetima ću raditi”, objasnio je on.

Što se Zapadnog Balkana tiče kaže da je „Euročembersu“ taj region važan.

“U mom prvom mandatu 2003.primljeno je puno zemalja Zapadnog Balkana u „Euročembers” I one imaju važnu I vrednu ulogu”, rekao je on.

Lajtl ističe da je veoma bitno da se pojača međusobna trgovina između zemalja Zapadnog Balkana I uspostavi veća ekonomska povezanost.

Dalje ukazuje da je za pristupanje EU veoma važna pravna sigurnost I vladavina prava, te I iskorenjivanje korupcije.

“To su preduslovi I od strane EU. S tim u vezi sam razgovarao sa evropskim komesarom Johanesom Hanom I on smatra da su to najvažnije tačke. To je jasna poruka I mi ćemo zemljama regiona na tom putu, koji nije jednostavan, pružiti svaku podršku”, rekao je Lajtl.

