Lakićevic: Od 1. oktobra javna rasprava o strategiji za OIE

BEOGRAD – Državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Zoran Lakićević danas je na otvaranju konferencije „OIE Srbija 2022“ rekao da trenutno preko 200 domaćinstava koristi solarne panele (prozjumeri), koji prozvode 1,5 megavat električne energije i da je isto toliko privrednih subjekata sa solarnim panelima na svojim krovovima u protekla tri meseca, od kako je projekat počeo.

„Sada su cene energenata jako visoke, čak 15, 20 puta više od prošle godine. Energija iz obnovljivih izvora je jeftina, u smislu da ništa ne košta. Energiju sunca, vetra vode nema potrebe da obnavljate ona se sama obnavlja i ne košta ništa za razliku od energije koju dobijate iz uglja. Uz dalje olakšice za postavljanje OIE i na domaćinstvima i na privrednim subjektima, ova vrsta energije daje višestruku korist budžetu građana ali i državnom“, rekao je Lakićević.

Istakao je da je analiza koju je radilo Ministarstvo pokazala da svaki bi se svaki dinar koji se izdvoji za bespotrebne administrativne troškove na računu građana vratio višetruko ukoliko bi bio uložen u obnovljive izvore energije.

Lakićević je kazao da će plan za Nacionalnu strategiju za klimatske promene, koji sadrži i OIE, biti završen krajem meseca i prvog oktobra stavljen na javnu raspravu.

„Nacionalni plan se završava ovog meseca i od prvog oktobra će biti na javnoj raspravi gde će svi moći da vide i da o tome da svoje komentare.Očekujemo da do kraja godine taj nacionalni plan bude i usvojen na Vladi“, rekao je on.

Naglasio je da su naredni koraci ministarstva dodatno smanjenje troškova koja domaćinstva i privreda imaju za postavljanje solarnih panela, jer, kako je rekao, veći broj prozumera je jednako značajan i za građane, domaćinstva, privredu ali i državu.

Mendžerka Udruženja obnovljivi izvori energije Srbije (RES) Danijela Isailović je kazala da se od donošenja prvog Zakona o OIE u Srbiji nisu dogodile aukcije za OIE i mnogi projekti čekaju realizaciju.

„Najveća prepreka je trenutno nedostatak regulative odnosno nezaokružena regulativa. Mi smo dobili sasvim dobar zakonski okvir, ali nemamo pravne akte, poput određenih uredbi i bez toga je jednostavno nemoguće krenuti dalje“, rekla je Isailović.

Ona je dodala da je problem i nepovoljna maksimalna otkupna cena koju je iznela agencija za energetiku.

„Maksimalna otkupna cena koju agencija za energetiku definisala je 56 evra po megavat času. U doba kada je u svetu i kada mi plaćamo uvoznu 400, 500 evra nama je ovde maksimalna cena 56 evra, što ukazuje da će prve aukcije propasti ako se nesto ne promeni. Udruženje je podnelo Inicijativu za izmenu te metodologije i verujemo da ćemo o tome danas pričati“, rekla je ona.

Isailović je izrazila nadu da će se obezbediti olakšice za kompanije koje se bave OIE kao što je to u Hrvatskoj.

„Hrvatska ukida PDV za solarne panele, takođe EU radi na ubrzanju procesa izgradnje projekata iz OIE. Na snazi je jedan ambiciozni projekat EU koji ima za cilj da poveća udeo OIE na 45 odsto do 2030. godine. Srbija je sada na 27 odsto, a od čelnika te zajednice danas očekujemo da vidimo koji će biti targeti za nas za narednu deceniju“, rekla je ona.

Regionalni direktor Evropske razvojne banke (EBRD) za Zapadni Balkan Mateo Kolanđeli, koja finansijski podržava projekat OIE u Srbiji, je kazao da je impresioniran brojem učesnika na ovoj konferenciji i da je jako ponosan što je EBRD podrška ovakvom projektu.

„Posvećeni smo razvoju ovog sektora u Srbiji, i podržavamo razvoj prilika za investitore, a u svemu tome i razvoj OIE kako bi se obezbedila energetska bezbednost i stabilnost u Srbiji“, rekao je on.

Generalna direktora Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“ Jelena Matejić je iznela stav EMS-a i rekla da oni nisu protiv OIE kako se to u javnosti navodilo.

„EMS ima jasnu i zakonski propisanu ulogu kada je reč o integraciji OIE koji uključuju i vetar i solar, investiramo sopstvena sredstva, sredstva naroda, Srbije, u skladu sa planovima razvoja i investiocionim fondovima u projekte bez kojih ta integracija ne bi bila moguća“, rekla je Matejićeva.

Ona je dodala da je EMS u proteklih devet godina realizovao jednu veliku investiciju, i da će u narednih osam do deset godina biti potrebne još mnoge.

„EMS je u proteklih devet godina realizovao investiciju od 330 miliona evra, naš investiocioni zamah se nastavlja i ulaganje u prenosni sistem u narednih osam do deset godina iznosiće novih, najmanje, 700 miliona evra. To je gotovo jednako iznosu kapitala i vrednosti koje elektromreža trenutno ima i ovo neće biti lak proces. On se sprovodi na jednak način kao što se to čini u svim zemljama EU“, rekla je ona.

Konferencija „OIE Srbija 2022“ održana je u beogradskom hotelu Metropol i okupila je evropsku, regionalnu i domaću zelenu elitu.

Najveći poznavaoci stanja u oblasti obnovljivih izvora energije diskutuju o stanju u sektoru zelene energije nakon ratnih dešavanja u Ukrajini, implementaciji Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, aukcijama u Srbiji, balansiranju i otkupu električne energije, izazovima u nabavci opreme za vetroelektrane i solarne parkove, kao i svim drugim vodećim energetskim temama.

O najvažnijim eneretskim temama diskutuju čelnici EBRD, Wind Europe, predstavnici najvažnijih državnih i svetskih institucija.

(Tanjug)

