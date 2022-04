LAPČIĆ: Istovemeno rastu zaduženje i štednja u Srbiji

BEOGRAD – Ekonomista I UREDNIK PORTALA „SVE O NOVCU“ Vesna LAPČIĆ izjavila je da u Srbiji postoji zbunjujući trend istovremenog rasta s jedne strane potrošačkih kredita i odloženog plaćanja, a sa druge strane, dinarske i devizne štednje.

„Imamo udeo gotovinskih kredita koji je veći nego stambenih i kredita za adaptaciju, što je mene pomalo iznenadilo, a s druge strane, rastu nam štednja, kako u dinarima tako i u evrima i to naročito tokom prethodne dve godine pandemije“, rekla je LAPČIĆ za Tanjug.

Procenila je da je na taj rast štednje možda uticalo to što smo prethodne dve godine bili zatvoreni, što prodavnice nisu radile redovno i nismo mogli da putujemo, pa smo imali prilike da malo više povedemo računa o potrošnji.

LAPČIĆ je primetila da se to sve dešava u vreme kada smo izloženi „potrošačkom teroru“, koji je ogleda u kreiranju potreba koje i nisu neke potrebe, odnosno da kupujemo više od onoga što nam treba.

„Na žalost u Srbiji je još uvek dosta stanovništva koje zarađuje prosečnu i ispod prosečne plate i njima najveći deo potrošacke korpe čine hrana i osnovne životne namirnice. Ali oni koji imaju zaradu veću od prosečne i to znatno veću, sigurno podeležu ovim novim trendovima koji nas stalno teraju da smo u nekim akcijama, kupovinama, putovanjima za vikend, da se osećamo loše ukoliko negde nismo otišli ili smo ostali za praznike sa svojom porodicom“, rekla je LAPČIĆ.

Ona je ocenila da letovanje na kredit i čekove njije racionalno ponašanje, ali da svako treba da proceni šta može sebi da priušti.

„Mi imamo 6,5 miliona čekova u opticaju prošne godine. Malo se taj broj smanjuje, ali bih rekal da se smanjuje na račun upotrebe kreditnih kartica. Imamo oko milion ljudi koji ih koriste, što nam dovoljno govori o tome da koristimo odložena plaćanja“, izjavila je Lapčevićeva.

LAPČIĆ kaže da bi svakako trebalo voditi računa i o tome da nešto novca treba uštedeti.

„Uvek treba imati neku ‘slamaricu’, za ne daj bože što se kaže, ali nisam ni za to da se potpuno lišimo zadovoiljstva. Ukoliko mozezmo da nešto priuštimo sebi i svojoj deci, makar to jedno putovanje godišnje, a da štedimo na drugim stvarima. Recimo da se vise vozimo autobusom da ne trošimo gorivo, da ne moramo da kupujemo sezonski garderobu i izdvojimo za ono što nam omogućava da preživimo psihološki celu godinu, a to jesu odmori“, ocenila je LAPČIĆ.

Ona je mišljenja da se stanovnici Srbije odlično snalaze u kriznim situacijama i da bismo mogli da budemo učitelji nekim ljudima na Zapadu.

„Posebno sada čujem da su u velikoj panici zbog inflacije, a mi smo navikli, jer znam kako sam ja živela, kako su živeli moji roditelji. Namamo magični štapić ali nekad mi se čini kao da ga imamo i kada vidim šta su sve oni postigli sa svojim radničkim platama, verujem da nas je vreme u kome živimno jako dugo prosečno ili ispod proseka naučilo da preživljavamo“, istakla je LAPČIĆ.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.