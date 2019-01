Lavrov: Zapad da napusti nepravednu praksu sankcija

MOSKVA – Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao je danas zapadne zemlje da odustanu od nepravedne prakse kao što su sankcije.

U odgovoru na pitanje novinara sa Islanda koje se odnosilo na negativan uticaj antiruskih sankcija na ekonomiju njegove zemlje, Lavrov je objasnio da je Rusija odlučila da primeni protivsankcije u vezi sa evropskim poljoprivrednim proizvodima, prenosi Tas s.

Ruska agencija pojašnjava da su ruske banke obuhvaćene sankcijama Rusiji zbog čega su se ruski poljoprivrednici našli u neravnopravnom položaju kad je reč o mogućnostima da privuku finansijska sredstva za svoju proizvodnju.

„Rešenje je jednostavno – trebalo bi da odustanemo od takvih metoda vođenja međunarodnih poslova, iako oni sada postaju sve popularniji na Zapadu, pogotovu u SAD. Međutim, postoji samo jedan izlaz – trebalo bi da odustanemo od pokušaja diktiranja, primene nepravične konkurentnosti putem sankcija ili na drugi način“, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare posvećenoj rezultatima postignutim 2018. godine.

On je dodao da „oni koji prvi počnu da koriste takve metode moraju da preduzmu prvi korak“ ka odustajnju od njih.

„Često čujemo kako kažu – mi jesmo to započeli, ali trebalo je da nam vi pomognete, mi želimo da ukinemo te sankcije, a Rusija bi trebalo da uradi nešto, dajte nam neki razlog da možemo da pokažemo da ste slušali i učinili nešto korisno za Zapad“, rekao je Lavrov.

On je istakao da to nije konstruktivan način poslovanja.

„Bolje je postupati pošteno – ako su neke stvari urađene i sada većina priznaje da je to bilo pogrešno, onda bi takve stvari trebalo eliminisati. Uzvratićemo ljubav, u to ne sumnjajte, i to će se dogoditi vrlo brzo“, poručio je šef ruske diplomatije.

(Tanjug)