Letovi kasnili ili otkazani zbog lošeg vremena

BEOGRAD – Er Srbija sopaštila je da su vremenski uslovi na Aerodromu Nikola Telsa i nemogućnost točenja goriva na beogradskom aerodromu doveli do kasnjenja leta JU184 od Beograda do Tivta, te je on preusmeren u Podgoricu.

Porvatni let JU185 od Tivta do Beograda je otkazan jer je na tivatskom aerodromu u međuvremenu završeno radno vreme. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova otkazani su i letovi JU 354 od Beograda do Berlina i povratni JU355 od Berlina do Beograda.

Došlo je i do višesatnih kašnjenja još nekoliko redovnih i čarter letova srpske nacionalne avio-kompanije u večernjim satima.

Sutra će Tokom sutrašnjeg dana bog istih razloga jutarnji let JU370 iz Beograda za Cirih, kao i povratni JU371 iz Ciriha za Beograd biti otkazani, a putnici preusmereni na popodnevne letove srpske nacionalne avio-kompanije do tog grada.

Er Srbija navodi i da se zbog faznih kašnjenja u redu letenja mogu očekivati i promene tipa aviona, kao i kašnjenja i eventualna otkazivanja i na drugim letovima.

Er Srbija žali zbog neprijatnosti i čini sve što je u njenoj moći da osigura da se saobraćaj normalizuje što je moguće pre, navedeno je u saopštenju nacionalne avio-kompanije.

(Tanjug)

