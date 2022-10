Linglong: Nismo obustavili gradnju fabrike u Zrenjaninu

ZRENJANIN – Kompanija Linglong poručila je danas, povodom objava pojedinih medija o obustavi radova na izgradnji fabrike gume, da radovi nisu, niti će biti obustavljeni, već da su imali problem sa jednim kineskim podizvođačem CEEC TEPC, zbog čega je došlo do kašnjenja radova.

Linglog je naveo u saopštenju da je potpisivanje ugovora i primopredaja radova sa novim izvođačem u toku i da će se on vrlo brzo priključiti radovima na gradilištu i pokrenuti proizvodnju.

Kako je navedeno, beogradski ogranak kineske kompanije „C hina Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co“ (CEEC TEPC), jedan od izvođača radova, imao je poteškoća sa angažovanjem dovoljne radne snage radi realizacije ugovora potpisanih sa Linglongom.

„Pored toga je po više osnova prekršio odredbe ugovora. Sve to je dovelo do nemogućnosti završetka ugovorenih radova u dogovorenim rokovima i rezultiralo ozbiljnim kašnjenjima i negativnim uticajem na naše poslovanje. Kako bismo osigurali da završetak projekta bude kada je i planiran, nismo imali drugi izbor nego da sa kompanijom CEEC TEPC raskinemo deo ugovora i da angažujemo nove i pouzdane izvođače za završetak radova u planiranom vremenskom okviru“, saopštio je Linglong.

Drugi glavni izvođači radova, C C C C i CRBC, kao i podizvođači, i dalje kontinuirano i predano rade na izgradnji projekta, navode iz Linglonga.

„Projekat u Srbiji predstavlja jedan od značajnih koraka u realizaciji naše globalne strategije „7+5″, a početak proizvodnje naše fabrike donosi brojne benefite, kako kompaniji Linglong, tako i stejkholderima. Zajedno sa već postojećim i novim izvođačima ubrzaćemo izgradnju fabrike i u bliskoj budućnosti pokrenuti proizvodnju“, poručio je Linglong.

(Tanjug)

