Look Up konferencija o energetici i ekologiji 7. i 8. decembra na Kopaoniku

BEOGRAD – Privredna komora Srbije i vlada organizovaće 7. i 8. decembra, na Kopaoniku, konferenciju Look Up na temu ekologije, energetike i zaštite životne sredine, koja će okupiti stručnu i poslovnu javnost iz zemlje i regiona, predstavnike Vlade Srbije, međunarodnih institucija, javnog i privatnog sektora.

Prisutnima će se obratiti i predstavnici diplomatskog kora, eminentni naučnici i profesori sa univerziteta u Srbiji i regionu, članovi vlada država u regioni zaduženi za energetiku, a očekuje se i učešće premijerke Srbije Ane Brnabić.

Predviđeno je učešće više od 400 donosilaca odluka iz Srbije, regiona i EU kojima su energetika, ekologija i zaštita životne sredine ključni segmenti u poslovanju i koji utiču na razvoj današnje ekonomije, oblikujući poslovni ambijent u skladu sa globalnim trendovima i potrebama, najavila je PKS.

Paneli obuhvaćeni Look Up konferencijom su: stepen cirkularnosti domaće privrede kao uslov za harmonizaciju sa EU, e-MOBILITY – put od budućnosti do stvarnosti, obnovljivi izvori energije, realnost ili mit, istorijski otpad, otpad kao energent i resurs reciklažne industrije, zelena gradnja kao sastavni deo održive budućnosti, zeleni vodonik kao gorivo budućnosti, energetska efikasnost.

Predstavnici UNDP i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članice grupacije Svetske banke, govoriće o finansiranju, energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije.

O primerima dobre prakse u načinu tretiranja otpada i njegovoj primeni u energetici svoje viđenje, ali i iskustva, pored domaćih kompanija, daće i predstavnik CEWEP-a, Konfederacije evropskih postrojenja za otpad i energiju.

O istorijskom otpadu, problemima sa kojima se suočavaju i njihovom rešavanju, govoriće predstavnici domaćeg javnog sektora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije i Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske.

Zainteresovani da prisustvuju događaju, imaće priliku i mogućnost za dijalog sa predstavnicima Vlade Srbije, stručne javnosti i poslovnih lidera, na ključne teme kao što su deponije, načini i tretiranje otpada, uloge spalionica, kao i obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost.

Tema će biti i eksploatacija litijuma, imajući u vidu značaj relevantnih informacija u vezi sa potencijalom koji Srbija ima u mineralima, a koji su kritični za zelenu tranziciju.

(Tanjug)

