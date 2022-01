Lučić: APR u 2022. uvodi registar ustanova kulure

BEOGRAD – Agencija za privredne registre (APR) će 2022. uvesti i registar ustanova kulture i sprovesti, između ostalog, novu kampanju prijema finansijskih izveštaja za 2021. godinu, pošto sve računovođe moraju da se upišu u registar pružaoca računovodstvenih usluga do 1. januara 2023. ukoliko žele da nastave da se bave tim poslom.

To za Tanjug kaže direktor APR-a Milan Lučić i dodaje da će APR krajem ove godine početi da vodi registar ustanova kulture, koje se sada registruju u privrednim sudovima.

Kada je reč o računovođama, podseća da je 1. januara 2021. stupio novi Zakon o računovodstvu i da podrazumeva potpuno novi model u finansijskom izveštavanju.

„Prvo, novine se tiču izmenjenih obrazaca za finansijske izveštaje, drugo, podrazumevaju drugu dokumentaciju koja prati te finansijske izveštaje. I najveća izmena jesu rokovi u kojim se izveštaji dostavljaju APR-u“, naveo je Lučić.

Najvažnije jeste da obveznici, dodaje on, nisu dužni da dostavljaju podatke za statističke potrebe, kao do sada, već da se svi finansijski izveštaji dostavljaju do 30. marta 2022, osim za one konsolidovane koji se dostavljaju do 30. aprila.

„Oni obveznici koji imaju širi set dokumentacije koji dostavljaju uz finansijske izveštaje, kao što su oni obveznici koji rade i reviziju finansijskih izveštaja, svu tu osnovnu dokumentaciju mogu da dostave do 30. juna odnosno do 31. jula“, rekao je Lučić.

Novina je i što će najveći broj obveznika, osim mikro i drugih pravnih lica kao što su udruženja i fondacije, biti u obavezi da dostavljaju i napomenu uz finansijske izveštaje.

„Zakon o računovodstvu je predvideo još jednu obavezu za one koji se bave tim poslovma. Naime, Agencija je uspostavila registar pružaoca računovodstvenih usluga i on je stupio sa radom 1. januara 2021. i tokom te godine vrlo mali broj računovođa se upisao u njega“, rekao je Lučić.

Naglašava da su svi u obavezi do 1. januara 2023. da budu upisani u taj registar, jer od tada, ukoliko nisu upisani, neće moći da se bave tim poslom.

„Naše računovođe čeka puno posla. Prvo što se tiče izmenjenog modela finansijskog izveštavanja, da oni u skladu s tim modelom pripreme i dostave finansijske izveštaje za svoje korisnike, a zatim da dobiju određene licence kod Komore ovlašćenih revizora i da se s tim licencama upišu u registar pružaoca računovodstvenih usluga“, objasnio je Lučić.

Kaže za Tanjug da je tokom 2022. godine pred Agencijom posao u smislu izmene Zakona o privrednim društvima i izmene Zakona o postupku registracije u APR-u.

U okviru tih izmena, dodaje, polovinom 2023. godine neće moći da se registruje privredno društvo u papirnom format, već isključivo elektronski, kao i da će Agencija omogućiti registraciju svih formi privrednih društava, ne samo DOO, što je bilo do sada u elektronskoj formi.

„Dakle, omogućavamo elektronsko osnivanje i komanditnih društava, ortačkih društava i ostalih formi“, rekao je Lučić.

Smatra da će te izmene olakšati i ubrzati administrativne podstupke u APR-u.

Takođe, najavljuje da će APR polovinom 2022. omogućiti elektronsku registraciju ugovora o zalozi i dodaje da zajedno sa NALED-om razvijaju novi informacioni sistem za registar ponuđača.

„On će svim tim privrednim subjektima koji učestvuju u postupcima javne nabavke olakšati prikupljanje te dokumentacije koja je neophodna da se usaglase i upišu u taj registar“, objašnjava Lučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.