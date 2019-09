Lučić: Stvarnog vlasnika upisalo 80 odsto firmi

BEOGRAD – Oko 80 odsto privrednih subjekata upisalo je stvarnog vlasnika u centralnu evidenciju, rekao je v.d. direktora Agencije za privredne registre Milan Lučić i istakao da je to bila prioritetna obaveza za Srbiju kako bi naša država bila skinuta sa sporne liste zemalja koje se dovode u vezu sa pranjem novca i finansiranjem terorizma.

Objašnjava da je u procesu sprečavanja pranja novca vrlo važno utvrditi razliku između formalnog i stvarnog vlasnika, zbog povezivanja tokova novca.

„Zato je vrlo bitno da se zna stvarni vlasnik firme i da se on sankcioniše. Uloga APR-a u svemu tome nije ključna, jer mi ne radimo na sprečavanju pranja novca, ali smo omogućili alat za dalji rad institucija čiji je to posao“, ukazao je Lučić u intervjuu za novi broj Magazina Biznis.

Trenutno se, kaže Lučić, radi na izmenama zakona, kako bi se omogućilo APR-u da podnosi prekršajne prijave protiv onih koji se nisu evidentirali u tom sistemu, jer APR ima bazu i može to da evidentira.

„Sada imamo 80 odsto ukupnih obveznika koji su upisali stvarnog vlasnika, a cilj je da to bude 100 odsto“, rekao je Lučić .

Kaže i da je APR ove godine ugasio 23.000 tzv. ”fantomskih” firmi i da za likvidaciju ima još 15.000 kandidata.

Ove godine je, dodaje, najviše žalbi bilo zbog prinudne likvidacije.

„Vlasnici nekih od firmi su hteli da ih sačuvaju, pa su mislili da će kroz mehanizam žalbe njihove firme ostati u životu. Ali, to se nije desilo. Trebalo nam je skoro šest meseci da sve završimo. Poslali smo 23.000 pisama, i to dva puta. A to što se vratilo 93 odsto pošiljki pokazuje da su te firme stvarno bile samo ‘ljušture’”, kaže Lučić, koji je funkciju prvog čoveka APR-a preuzeo početkom marta ove godine.

Prema njegovim rečima, APR je do tih firmi došao na osnovu toga što nisu predavale finansijske izveštaje za 2015. i 2016.

“Po istom osnovu imaćemo i ove godine oko 15.000 kandidata, odnosno firmi koje nisu predale izveštaje za 2016. i 2017. godinu”, naveo je Lučić.

(Tanjug)