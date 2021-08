Lufthanza smanjila gubitke u tromesečju april-jun

FRANKFURT – Nemački avio-prevoznik, Lufthanza, saopštio je danas da je dodatno smanjio gubitke u drugom kvartalu 2021. i zabeležio prvi pozitivan gotovinski tok od početka korona krize, zahvaljujući bržem rezanju troškova nego što je planirano.

Prilagođeni operativni gubitak avio-grupe, koja je takođe vlasnik Jurovingsa, Svisa, Brasels i Ostrijan Erlajnsa, smanjen je na 952 miliona evra, ili za 43 posto u odnosu na godinu dana ranije, prenosi Rojtrers.

Prihod je iznosio 3,2 milijarde evra.

Lufthanza, koja je u junu iznela planove za povratak profitabilnosti uz smanjenje avio-flote i broja zaposlenih, očekuje nastavak rasta potražnje za turističkim i poslovnim putovanjima u drugoj polovini godine.

Grupa je izvestila da je u drugom kvartalu zabeležila prilagođeni priliv gotovine od 340 miliona evra naspram odliva od 1,13 milijardi godinu dana ranije.

Takođe je saopštila da su njene avio-kompanije prevezle sedam miliona putnika u kvartalu završenom 30. juna, što je 18 posto od nivoa u pretkriznoj 2019. godini, te da je, shodno planu, ponuđene kapacitete do kraja juna postepeno povećala na 40 odsto.

Lufthanza je potvrdila da ostaje pri ciljanom dostizanju nivoa kapaciteta od 40 procenata u celoj 2021. i spuštanju operativnog gubitka na nivo znatno ispod prošlogodišnjih skoro 5,5 milijardi evra.

Kompanija je istakla da je već stigla do polovine iznosa smanjenja troškova, od planiranih 3,5 milijardi evra do 2024. godine, i to šest meseci ranije nego što je projektovano, jer je odziv zaposlenih za dobrovoljni odlazak iz firme u Nemačkoj i Švajcarskoj bio bolji nego što se očekivalo.

Planovima Lufthanze je predviđena za 20 odsto manja ali efikasnija flota i smanjenje troškova za zaposlene za 1,8 milijardi evra.

(Tanjug)

