Lukoil pomaže pet značajnih gradskih manifestacija

BEOGRAD – Gradonačelnik Zoran Radojičić i generalni direktor kompanije Lukoil Srbija Denis Rjupin potpisali su danas u Starom dvoru ugovore o saradnji u oblasti kulture sa predstavnicima gradskih kulturnih institucija, kojima će ova kompanija podržati tri beogradska festivala i dve manifestacije tokom 2020. godine.

Reč je o 36. Beogradskom džez festivalu, 67. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, manifestacijama „Dani Beograda” i „Dani slobode”, te o narednom FEST-u.

Gradonačelnik je ukazao na veliki značaj ovih sporazuma, podsetio da se potpisuju peti put, te ocenio da je to primer dobre saradnje grada i društveno odgovornih kompanija kakva je Lukoil Srbija.

Napomenuo je da se Danima slobode i Danima Beograda obeležavaju važni datumi u istoriji glavnog grada koji su od izuzetnog značaja za mlade generacije.

„Svedoci smo globalnog pokušaja promene istorijskih činjenica zbog čega i u budućnosti treba da obeležavamo ove datume jer oni ukazuju na ponos, hrabrost i dostojanstvo našeg naroda“, kazao je Radojičić.

Dodao je da je podrška važna i u slučaju festivala koji se već tradicionalno održavaju u Beogradu, jer oni afirmišu mlade i kretivne ljude koji na svoj umetnički način daju doprinos našoj kulturi i našem gradu.

Radojičić je rekao da su sve ove manifestacije brendovi Beograda, a da Lukoil pomaže da se održi duga tradicija.

Denis Rjupin je kazao da je za tu kompaniju čast da bude deo tradicije, ali i da daje podršku kulturi i mladim ljudima Beograda.

„Želimo da Beograd bude još lepši i privlačniji za posetioce i stanovnike glavnog grada“, poručio je Rjupin i obećao da će se podrška nastaviti.

Beogradski džez festival, 36. po redu održaće se od 28. oktobra do 1. novembra, a 67. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, odnosno Martovski festival održaće se od 25. do 29. marta. Međunarodni filmski festival – FEST počinje za nedelju dana, odnosno 28. februara i trajaće do 8. marta, dok će manifestacije Dani Beograda i Dani slobode biti održani od 16. do 19. aprila, odnosno od 19. oktobra do 1. novembra ove godine.

(Tanjug)